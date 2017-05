Slapt mot telefonsalg

Leder Hvorfor skal folk som har tatt et aktivt grep for å reservere seg mot telefonsalg, være nødt til å tåle litt telefonsalg?

Regjeringen lovet i fjor at de skulle stramme inn på telefonsalget, og sier seg nå fornøyd etter at Stortinget vedtok flere endringer i markedsføringsloven denne uken.

Men det er liten grunn til å være fornøyd. Etter en lang utredning og høringsrunde som skulle sette en stopper for telefonsalg overfor folk som har reservert seg, er det likevel ingen utsikter til at det skal ta slutt. For hva sier egentlig de nye reglene som var ment å stramme inn? Næringslivet får faktisk ringe like mange som før. Ideelle organisasjoner får til og med myket opp reglene slik at de kan ringe enda flere. Da hjelper det ikke stort om du er en av to millioner nordmenn som har reservert deg mot telefonsalg i Brønnøysundregisteret. Du må regne med å bli oppringt likevel.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Regjeringens opprinnelige forslag til innstramming er blitt kraftig vannet ut etter heftige protester fra lobbyister som påstår at det er et være eller ikke være for dem å tvinge seg på folk. Og det er riktig at flere useriøse aktører i denne bransjen har en forretningsmodell som bygger på til dels svært tvilsomme metoder. Forbrukerombudet mottar igjen og igjen klager på telefonsalg. En undersøkelse utført av Statens institutt for forbruksforskning viser at telefonselgerne særlig går etter eldre, og at flere føler seg lurt og skremt. Undersøkelsen viser at telefonsalg er en svært upopulær form for markedsføring.

Les også: Reservert deg mot telefonsalg? De ringer likevel

Nå er det rett nok enkelte endringer som er bra i den nye loven, som at giroer med betalingskrav blir forbudt, samt forbud mot skjult nummer og mot at en enkeltaktør kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av en rekke aktører samtidig. Men telefonsalget fortsetter likevel. Trikset er at det tillates overfor folk som har reservert seg når de er tidligere givere eller eksisterende kunder.

– Litt telefonsalg må vi tåle, mener Høyres Kårstein Eidem Løvås. Men hvorfor skal egentlig folk som har tatt et aktivt grep for å reservere seg mot telefonsalg tåle det? Om du i fremtiden gir en tilfeldig gave til en ideell organisasjon må du forberede deg på at de kan ringe deg i tre år fremover og tigge om mer penger. Det er litt av en takk for gaven.