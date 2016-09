Politisk spill om niqab

Motivene for å bære plagget er underordnet den effekten ansiktstildekkingen har. Et slikt forbud er derfor den mest rasjonelle måten å håndtere problemet på.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har egget til indre strid i Fremskrittspartiet, etter at han gjennom et spørsmål til innvandringsminister Sylvi Listhaug, fikk henne til å gå imot et forbud mot det heldekkende plagget niqab i skolen.

«Niqab og burka er (…) et lite problem i skolesammenheng og på andre offentlige institusjoner. I den grad slik praksis skaper utfordringer finner den enkelte kommune eller den enkelte offentlige instans lokale løsninger, i noen tilfeller også forbud. Eksempelvis har Oslo kommune innført et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt», skriver statsråden i svaret.

Bøhler karakteriserer svaret som «skuffende og oppsiktsvekkende» og mener dette er en «prinsipiell sak som handler om å sette ned foten for de mest ekstreme fundamentalistene».

Dermed er saken blitt offer for et parlamentarisk spill som snur de politiske realitetene på hodet. Fremskrittspartiet har i lang tid vært for et slikt forbud, og fremmet forslag om dette senest i desember 2014, men har ikke støtte i resten av regjeringen. Arbeiderpartiet har et uavklart forhold til forbud, selv om Jan Bøhler har vært klar på hva han mener.

Dersom Bøhler vil bidra konstruktivt til å få innført et lovforbud, er det først og fremst sitt eget parti han bør bearbeide, så er vi ganske sikre på at det flertallet som da oppstår vil kunne sørge for resten.

Det problematiske ved situasjonen slik den er i dag, er nettopp at det er opp til den enkelte skole og utdanningsinstitusjon og utforme sitt eget regelverk. Dermed blir det den enkelte rektor som får hele presset på seg. Det er for oss rimelig opplagt at et plagg som maskerer elever eller lærere og som usynliggjør kvinner ikke hører hjemme i åpne, demokratiske utdanningsinstitusjoner. Motivene for å bære plagget er underordnet den effekten ansiktstildekkingen har. Et slikt forbud er derfor den mest rasjonelle måten å håndtere problemet på. Vi håper at gode krefter kan søke sammen om dette, når det politiske spillet er over.