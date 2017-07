La kommunene avgjøre turistskatt

Leder Små kommuner som har store utgifter knyttet til turistnæringen, bør selv få avgjøre om de ønsker å innføre en liten beskatning for å sikre besøkende og fastboende god infrastruktur.

Norges mest populære turistmål tiltrekker seg store skarer av turister hver sommer. De seks kommunene i Lofoten tar imot over én million turister i 2017, i Geiranger forventer de 700.000 besøkende i løpet av året. Turismen sikrer både inntekter og arbeidsplasser, men fører også med seg utfordringer for vertskommunene.

Ordførerne forteller om store utgifter for å håndtere avfall, parkering, turstier og offentlige toaletter. For å bøte på dette har kommunene ønsket å innføre en turistskatt eller byskatt, slik vi kjenner det fra storbyer og turistperler i andre europeiske land. Et lite påslag i regningen på hotellovernattingen i Toscana eller en euro ekstra på billetten til en guidet busstur i Madrid.

Hittil har ordførerne fått nei fra regjeringen. Da Reiselivsmeldingen ble lagt frem i mars anerkjente regjeringen at kommuner med stor sesongturisme og lavt innbyggertall ville oppleve belastninger på natur, miljø og fellesgoder. Men regjeringen landet likevel på at en slik skatt vil kunne virke konkurransevridende, og risikere å redusere aktiviteten i den lokale økonomien og inntektsgrunnlaget for næringen.

Turistene som velger seg Norge er i snitt 49 år. De er ressurssterke og ønsker seg spektakulære naturopplevelser. Vi har liten tro på at mange norgesturister vil velge vekk Norge som reisemål fordi de må betale en liten avgift ekstra på overnatting eller guidede turer.

Norske kommuner har selvråderett til å kreve inn skatter og avgifter for å dekke kommunale utgifter. Innføringen av en turistskatt som finansierer fellesgoder som kommer turistene til gode, mener vi bør underlegges kommunalt selvstyre. En reiselivsskatt vil kunne gi en stabil inntektskilde for å finansiere de reiselivsrelaterte fellesgodene.

I Geiranger frykter de nå at det massive turisttrykket kan ødelegge opplevelsen av fellesarven. Dersom det er en sannhet som får spre seg om Norge som turistmål, kan det være alvorlig den dagen kronekursen ikke er like forlokkende. Hovedmålet for norsk reiseliv er ikke å få busset og cruiset flest turister gjennom Norge på en mest mulig effektiv måte. Det er å sørge for at turistene som kommer hit legger igjen mest mulig penger.