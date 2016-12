Homofile minoriteter må beskyttes

Det er helt uakseptabelt at homofile og lesbiske i muslimske miljøer ikke får leve ut sin kjærlighet.

De blir en minoritet blant minoriteter, og opplever ofte å bli fordømt og presset – endog utsatt for vold, fra familie og andre. VG fortalte i julehelgen om Christian som ble banket opp fordi kjæresten hans, Ahmed, er muslim. Noen av Ahmeds bekjente hadde observert de to mennene da de gikk hånd i hånd på vei til Pride, den årlige festivalen og feiringen av lesbiske og homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Ahmeds bekjente fulgte etter dem og endte opp med å banke opp Christian.

Ahmed selv strevde i flere år med å formidle til sin familie at han er homofil. Da han omsider fortalte det til foreldrene sine, satte de opp et familiemøte som endte med at Ahmed fikk kraftig juling, og ble presset til å si at han ikke var homofil likevel. Faren hans sa blant annet at det å godta homofili er det samme som å godta pedofili og incest.

Dessverre vet vi at slike holdninger er utbredt i mange muslimske miljøer. I enkelte muslimske land praktiseres dødsstraff for homofile. Det er bred enighet blant islamske skriftlærde over hele verden om at homofili er forbudt. Svært få skriftlærde forfekter et annet syn.

Hør podkast med Usman Rana der han snakker om homofili i islam:

Et slikt syn på homofili hører ikke hjemme i vårt samfunn. Alle mennesker skal kunne gå trygt på gaten med sin kjæreste, føle seg akseptert for den de er, og få elske uten skam. Rammene for menneskers kjærlighetsliv må være at de ikke skader andre. Utover det har ingen noe med hvordan mennesker velger å leve sine liv.

Ingen lov kan påby foreldre å godta sine barns valg. Men storsamfunnet må gjøre det klart hva som er akseptabelt. Det er helt greit å elske en av samme kjønn. Og det er helt uakseptabelt å fordømme den som elsker en av samme kjønn – eller enda verre – å presse, utestenge og bruke vold.

Politiet har opprettet en egen hat-gruppe, plassert på Manglerud politistasjon i Oslo. Gruppen har eksistert siden 2014, og er en god begynnelse på et helt nødvendig arbeid for å sikre tryggheten til utsatte minoriteter i Norge. Men politiarbeid er ikke nok. Politiet griper først inn når skaden er skjedd. Kjernen i problemet er holdninger. De må bekjempes.

Kampen for homofiles rettigheter i Norge har vært lang og hard. Vi har kommet langt. Vi kan ikke tillate at grupper av nordmenn med en annen bakgrunn enn flertallet blir hetset og trakassert for sin kjærlighet. Vi må konfrontere hatet. Kompromissløst. Og alltid.