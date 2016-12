Dårlig DAB-forslag helt på tampen

Over nyttår slås FM-båndet av, først i Nordland, så Trøndelag, Møre og Romsdal og resten av landet. I løpet av året forsvinner de store radiokanalene fra FM over hele landet. Norge går over til digital radio, DAB.

Les også: Se når DAB-nettet stenges i din region her

Slik er i alle fall planen, noe vi har forberedt oss på i årevis. Men DAB har ikke full dekning. Senterpartiet har derfor foreslått å utsette slukkingen av FM til DAB-dekningen er blitt enda bedre. Frp på Stortinget høyner og sier de vil fremme et forslag om å stoppe hele stengningen av FM-nettet. Som det ikke var nok at regjeringspartiet forvirrer om regjeringens egen politikk, har også Ap kastet seg på. Helt på tampen vurderer partiet ifølge Klassekampen å støtte Frps forslag når Stortinget skal behandle saken på tirsdag. Siden Senterpartiet har signalisert at de vil stemme for Frps forslag, ligger det an til flertall på Stortinget om Ap går for dette.

Les også: Tusen DAB-klager på to uker

Men det bør de revurdere. Frps mediepolitiske talsmann Ib Thomsen skjemmes ikke av å gå på tvers av egen regjering, men argumenterer med beredskap, at nordmenn får store kostnader ved å kjøpe nye radioer og at det er dårlig miljøpolitikk å kaste brukbare apparater. Men det han underslår, er hvor mye det vil koste miljøet og skattebetalerne å opprettholde to nett i Norge.

Les også: Mange venter med DAB i bilen

Nå er det rett nok en del å utsette på innføringen av DAB. Teknologien er allerede gammeldags. Dette har tatt så langt tid at folk har kjøpt seg DAB-radioer som nå må skrotes. Også lytting i bil er et problem. Men nå er det en gang slik at Norge for lengst har gått for DAB. Investeringene er tatt. Nettet er bygget ut. Da må vi stå for det vi besluttet og ha noe aksept for at overgangen byr på små og større problemer. Vi forutsetter at både beredskapen og dekningen vil være god nok, slik regjeringen hevder.

Les også: Hele Norge skremt til å kjøpe avleggs radioer

For det de protesterende politikerne overser, er at det gamle og slitte FM-nettet ikke står og går av seg selv. Distribusjon og vedlikehold koster rundt 200 millioner kroner årlig. Om vi i tillegg skal satse på FM for fremtiden, trengs enda større investeringer. Riktignok har Norge god råd. Men vi bør ikke holde oss med to systemer som skal levere det samme.