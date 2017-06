VG mener: Å vise ansikt

Flertallets rett til å kunne omgås sine kolleger, overordnede, medarbeidere, kunder, lærere og elever ansikt til ansikt må trumfe enkeltmenneskets rett til å kle seg etter eget forgodtbefinnende.

Regjeringen har lansert et forslag om å forby bruk av ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universiteter. Forbudet skal gjelde både lærer og elever og omfatter også introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Det er altså ikke sjal og/eller luer det dreier seg om, men heldekkende plakk som nikab og burka – eller for den saks skyld finlandshetter, som skal rammes av forbudet. Regjeringen presiserer i forslaget at verneutstyr og munnbind er unntatt.

Et slikt forbud burde i utgangspunktet være fullstendig overflødig. Det sier seg selv at folk som jobber i ethvert yrke som krever at man har med andre mennesker å gjøre, ikke kan gå med tildekket ansikt. I den grad dette er et reelt problem på norske arbeidsplasser burde det kunne løses gjennom vanlig arbeidsreglement om passende bekledning være tilstrekkelig. På flere arbeidsplasser hvor det har vært tilløp til konflikt rundt dette har det vært innført lokale forbud, for eksempel i Østfold og Akershus.

Men lokale varianter skaper en ulik praksis som ikke er heldig. Det kan sette den enkelte rektor i en vanskelig situasjon om han eller hun selv står ansvarlig for å innføre og håndheve et slikt forbud. Og i den grad noen skulle mene at ansiktsslør er et religiøst symbol og at dette er en inngripen i folks personlige trosutøvelse, har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg allerede slått fast at et slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene.

Det kan virke som et stort inngripen i menneskers privatliv å lovregulere hvordan man kler seg på jobben. Men i dette tilfellet må det opplagte retten for flertallet til å kunne omgås sine overordnede, medarbeidere, kolleger, kunder, lærere og elever ansikt til ansikt trumfe enkeltmenneskets rett til å kle seg etter eget forgodtbefinnende, uten å ta hensyn til sine omgivelser. Derfor mener vi at et slikt forbud er på sin plass.