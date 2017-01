Vest-Sahara: Folket som valgte fred – og tapte

Debatt I Vest-Sahara valgte de å legge ned våpnene og starte en dialog med okkupasjonsmakten Marokko. Det har ikke lønnet seg, og heller ikke Norge har støttet folket som valgte fred foran krig.

INGRID NÆSS HOLM, ass. avdelingsleder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp

Hva er viktigst? Å støtte de som kjemper for fred uten våpen, eller å ta vare på handelspartnerne sine? Du vet det kanskje ikke, men dette dilemmaet har vært aktuelt for Norge og andre vestlige land i over 40 år.

Så langt har Norge valgt en politikk som handelspartneren og okkupanten liker.

Konflikten i Vest-Sahara kan trygt kalles en glemt konflikt. For nå har Vest-Sahara vært okkupert i 40 år, og så langt er det ingen tegn til endring. Marokko tar tiden til hjelp, og sier gang på gang at Vest-Sahara er en del av Marokko, i håp om at en løgn blir sann om du bare gjentar den ofte nok.

INGRID NÆSS HOLM i Kirkens Nødhjelp. Foto: Kirkens Nødhjelp

Professor i folkerett: Marokko har brutt våpenhvilen

I fjor var det 25 år siden Marokko og frigjøringsbevegelsen i Vest-Sahara, Polisario, ble enige om å legge ned våpnene og la en folkeavstemning avgjøre Vest-Saharas framtid. Men noen avstemning har aldri skjedd – og kommer heller ikke til å skje om ikke omverdenen snart legger press på Marokko.

Man skulle tro Norge støttet den svake og okkuperte part, men det gjør vi ikke. I frykt for konsekvensene, og kanskje også i mangel på kunnskap, så har norske regjeringer sittet stille i båten.

Rett skal være rett. Norge støtter heller ikke Marokko, og litt gjør vi. Blant annet får Kirkens Nødhjelp penger fra Utenriksdepartementet til å drive hjelpearbeid blant flyktninger fra Vest-Sahara. Og vårt eget Oljefond har for vane å trekke seg ut av selskap som opererer i de okkuperte områdene. Men det har tydeligvis ikke vært aktuelt å stille tydelige krav om at okkupasjonen må avsluttes.

Se også: Nordmann anholdt i Vest-Sahara

Hver gang Norge blir utfordret på sitt ståsted i Vest-Sahara-konflikten, så sier Utenriksdepartementet at de støtter FN sin linje. Problemet er bare at FN ikke fungerer i denne konflikten. For i Sikkerhetsrådet sitter vetomakten Frankrike, som er Marokkos gode venner, og da fortsetter okkupasjonen som før.

Og Marokko har heller ikke vist særlig vilje til å samarbeide med FN. I fjor nektet de Ban Ki-moon, FNs daværende leder, å besøke FN-operasjonen i Vest-Sahara. De nekter også FNs spesialutsending å besøke området, de har deportert FN-personell, og sendt egne tropper inn i områder som de tidligere ikke har okkupert.

Visste du?: Norske ungdomspolitikere fikk ikke slippe inn i Vest-Sahara

Alt dette får Marokko gjøre uten en eneste form for kritikk fra Norge.

FNs operasjon i Vest-Sahara har ikke klart å stanse okkupasjonen. Det er faktisk en av de svært få FN-operasjonene i verden som ikke har mandat til å rapportere om brudd på menneskerettighetene. Alle forsøk på å styrke operasjonens mandat blir effektivt nedstemt av Frankrike.

Kirkens Nødhjelp mener det er på høy tid at Norge nå viser politisk støtte til Vest-Sahara. Vi må si til Marokko at okkupasjon og diskriminering av et helt folk er totalt uakseptabelt. Og vi må vise verden at det skal lønne seg å legge ned våpnene.