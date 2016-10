Verdens skumleste Halloween

Kommentar NEW YORK (VG) USA går inn i den skumleste allehelgensfeiringen noensinne.

Brooklyns gater er fylt med dauinger. Likene ligger strødd langs fortauene i Carroll Gardens. Bygningene i Cobble Hill er svøpt i edderkoppspinn . De svarte glisene til tusenvis av utskårne gresskar griner mot oss fra stakitter og gjerdestolper . Lysslynger gjennom skjeletter og kranier skinner i trærne og gir høstløvet en egen uhyggelig glans.

Det er enten nifst på en koselig måte eller koselig på en nifs måte, jeg er ikke riktig sikker.

Det er ingen høytid amerikanere tar mer alvorlig enn Halloween. Det begynner allerede i september med fugleskremsler, kråker og tørket mais, som gradvis overtas av gresskar, zombier og spøkelser utover oktober . Selv juledekorasjonene i desember utkonkurreres av det skrekkabinettet som mobiliseres i hager og gater i forkant av Allehelgensaften . Eller All Hallows Eve. Eller Halloween.

I år er det litt ekstra uhyggelig. Ikke bare på grunn av klovnepanikken som har hjemsøkt USA siden sensommeren, og som nå har spredd seg til Europa. (Jeg traff en godt voksen dame i West Virginia for fjorten dager siden som viste meg at hun var bevæpnet, og fortalte at om noen klovn prøvde å skremme henne ville hun skyte den rett ned). Men også fordi årets valgkamp har gått fra å være intens og hysterisk til å bli nesten skremmende de siste ukene .

Noen mener at det er den mest skremmende Halloweenen siden 1968.

For 1968 var virkelig et skremmende år i USA og langt fra det hyggelige hippieåret mange har forsøkt å fremstille det som senere. Det var året med Tet-offensiven og My Lai-massakren i Vietnamkrigen.

Det var året hvor USAs sittende president London B. Johnsen overraskende bekjentgjorde at han ikke ville ta gjenvalg. Hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles da han prøvde å bli det demokratiske partiets presidentkandidat. Hvor lederen for den svarte borgerrettighetsbevegelsen, Martin Luther King , ble skutt og drept i Memphis.

Året hvor det var raseopptøyer i en rekke amerikanske storbyer. Hvor Nasjonalgarden ble satt inn mot demonstranter under Demokratenes landsmøte i Chicago.

Året hvor Richard Millhouse Nixon ble valgt til president for første gang. Mannen som snaut seks år senere ble den første og foreløpig eneste som har måttet trekke seg fra presidentembetet.

Det var den høsten de dukket opp , Nixonmaskene. Først som hjemmelagde utklippsmasker festet med strikk i nakken og båret av antikrigsaktivister under demonstrasjoner. Som alt annet som blir populært i USA, ble maskene raskt plukket opp av smarte kremmere, forbedret, videreutviklet og masseprodusert.

Da Nixon stilte til gjenvalg i 1972 var det karakteristiske ansiktet hans blitt en av de vanligste Halloweenmaskene. Og det var på den tiden at en ny politisk profeti festet seg i den amerikanske psyken: Den kandidaten som genererer flest halloweenmasker, vinner valget.

Det skal ha holdt noenlunde stikk siden . Jimmy Carter solgte flere masker enn Gerald Ford i 1976. Ronald Reagan solgte flere enn Carter i 1980. George H.W. Bush flere enn Mondale i 88, Bill Clinton flere enn Bush i 92 , George W. Bush flere enn Al Gore i 200 og Barack Obama flere enn John McCain i 2008.

Og om statistikken holder stikk i år, ligger det an til valgskred for Donald Trump. Det går 40 Trumpmasker på hver Hillary Clintonmaske i Halloweenutsalgene rundt omkring i New York.

Det gjør jo ikke akkurat Halloween mindre skremmende.

Særlig ikke når USA er inne i sitt mest splittende, opprørende år siden 1968 , med raseopptøyer, økende terrortrussel, et Russland som flekser muskler og en valgkamp som er den styggeste noensinne.

Og det mest skremmende er ikke egentlig resultatet i seg selv, men hva som vil skje etterpå. Hva om Donald Trump taper, men nekter å anerkjenne valgnederlaget? Hva om han fortsetter å insistere på at valgsystemet er tuklet med, at velgerne er blitt lurt og at det amerikanske folket dermed har gått glipp av sin «siste sjanse til å redde landet»?

En meningsmåling fra CNN forrige uke viste at rundt 50 prosent av Trumpvelgerne og 46 prosent av republikanske velgere generelt, sier at de ikke er overbevist om at valgresultatet vil få med seg alle stemmer.

«Han fyller en kruttønne. Dette er potensielt en veldig farlig situasjon», sier Carol Rollie Flynn, CIA-analytiker gjennom mer enn 30 år og tidligere leder for etteretningsorganisasjonens anti-terroravdeling, til New York Daily News.

Flynn er redd for at «ensomme ulver» blant Trumps supportere kan tolke et valgnederlag som et bevis på at demokratiet i USA er avviklet, og ta det som et klarsignal for å gå til aksjon.

Og det hadde vært langt skumlere enn alle skjelettene i trærne og gresskarene ved dørstokkene.