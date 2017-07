Stemmer teller – Venstre avgjør

Kommentar Erna Solbergs håp om fire nye år som statsminister kjører landet rundt i en elbil. Veihjelpen kommer fra Høyre.

Ryker Venstre under sperregrensen i valget til høsten er det sannsynligvis kjørt for regjeringen. Det er nærmest umulig å se hvordan den da kan skaffe seg et flertall på Stortinget. Matematikken går bare ikke opp.

Erna Solbergs skjebne er nå nærmest totalt sammenvevd med Venstre-leder Trine Skei Grande og hennes parti. Det må være en spesiell situasjon for statsministeren. Hennes parti har klart seg greit gjennom fire år i regjering, selv er hun en populær statsminister som har funnet rollen godt.

Regjeringskollega Frp, som mange spådde ville være sprengstoffet i den borgerlige koalisjonen har også klart seg bra. Oppslutningen om regjeringsprosjektet er stor i partiet, og selv om det har vært en del rabbagasteri i stortingsgruppen og rundt Sylvi Listhaug, går Frp inn i valgkampen med et klart ønske om fire nye år i regjering. Meningsmålingene er heller ikke så sjabre for hverken Frp eller Høyre. Frp pleier å være noe undermålt hos instituttene, og Høyre kan klare å heve seg litt på Solbergs popularitet.

Men det hjelper lite hvis Venstre kollapser. Slik partiet har gjort ved annethvert stortingsvalgvalg de siste årene. Skei Grande må gjøre god valgkamp hvis det borgerlige flertallet skal holde.

For å ytterligere forverre situasjonen kan et Venstre under sperregrensen også gi mulighet for at KrF skifter side og går inn i en Ap-ledet regjering. Det kan KrF forsvare ved å peke at regjeringen ellers ville måttet lene seg tungt mot venstresiden for å ha flertall. Et slikt linjeskifte fra KrF vil gjøre Høyres vei tilbake til regjeringsmakten uendelig lang.

Venstre er i krise. Partileder Trine Skei Grande har hatt et elendig år. Partiet ligger under sperregrensen på de fleste målinger, og har gjort det lenge. Veien tilbake over fire prosent nasjonal oppslutning går gjennom de store byene og folkerike områdene i Norge. Spesielt i Oslo og Akershus, men også i Hordaland. Dessverre for Venstre viser meningsmålingene at det er i disse områdene det sliter tyngst.

I Hordaland viser siste måling kun 2,3 prosent oppslutning for Venstre, de er nå langt mindre enn både MDG og Rødt i fylket. Ved valget i 2013 fikk Venstre 5,8 prosent i Hordaland.

I Akershus viser siste måling 3,7 prosent, mot 6,3 i 2013. I Oslo var oppslutningen i juni 6 prosent, mot 8,2 i 2013. Skal Venstre ha håp om å komme over grensen må disse prosentene opp. Det er her det finnes nok stemmer til å løfte partiet over fire prosent nasjonalt. Elbilen bør lades i tettbebygd strøk.

Skei Grande trenger desperat å kvitte seg med krise-stempelet og nederlagsskyggen som hviler over henne. Erna Solberg trenger det like mye. I Venstre-kretser og der borgerlige miljøet snakkes det om at Venstres krise i stor grad er Skei Grandes eget ansvar. Solokjør i budsjettkrisen i høst, merkelige utspill om å felle regjeringen etter valget og en noe bortgjemt, men internt opprivende strid om Langtidsplanen for Forsvaret, har svekket hennes posisjon både i det borgerlige samarbeidet og internt i Venstre. Hun virker isolert, og noen ganger nærmest satt under administrasjon av sitt eget parti.

At partiledere får trøkken når oppslutningen raser er helt vanlig. En som vet alt om det er Erna Solberg. Våren 2009 lå Høyre nede med brukket rygg. Partilederen var isolert og ble stadig destabilisert av grupper i Høyre. Flere begynte å manøvrere seg inn i posisjoner for å ta over ledervervet dersom valget ble så dårlig som det lå an til. Det samme ser man nå tendenser til i Venstre. Slik er politikken, en persons nederlag er en annens mulighet.

Men Solberg klarte, nærmest på egen hånd, å kjempe seg tilbake. Det skjedde gjennom en god valgkamp, ikke minst i de store debattene. Etter 2009 var hennes posisjon aldri truet, og grunnen var lagt for seieren i 2013.

Solberg kan sikkert lære Skei Grande et og annet om hvordan man kjemper seg tilbake fra et så håpløst utgangspunkt som Venstre-lederen har nå. Spørsmålet er om det er for sent. Og selvfølgelig om Skei Grande er interessert i å høre etter.

Er hun ikke det så tror jeg hun er ferdig som Venstre-leder før høstjevndøgn, og hun drar sannsynligvis den borgerlige regjeringen med seg i fallet.