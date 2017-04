Olje på Venstres vann

Leder Venstres landsmøte ser ut til å ha vært nyttig for partiet. Det har kommet viktige avklaringer om samarbeid og regjeringsønsker, og det kaoset som preget inngangen til landsmøtet ser ut til å lagt seg i denne omgang.

Partiet fremstår nå mer samlet, og mer på linje i politiske og strategiske spørsmål. En av de viktigste avklaringene var at Venstre også ved dette valget vil støtte en borgerlig regjering.

En regjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er førstevalget, men Venstre sier at de også kan støtte andre borgerlige regjeringer. I praksis betyr dette at V kan sikre at dagens H/Frp-regjering blir sittende hvis det blir borgerlig flertall på Stortinget. Dette standpunktet er nærmest identisk med det Venstre hadde før sist stortingsvalg, og bekrefter at Venstre er et parti på borgerlig side.

Planen om å kaste H/Frp-regjeringen som partileder Trine Skei Grande la frem i VG forrige uke, ble tydeligvis forlatt i løpet av helgen. Venstre skal ha ros for at de gir en åpen og ryddig avklaring om regjeringsspørsmålet i god tid før valget. Så får vi se om det andre borgerlige støttepartiet, KrF, gjør det samme under sitt landsmøte.

Etter en jevn avstemning vedtok også Venstre å gå inn for å stoppe den 24. konsesjonsrunden for tildeling av nye områder for olje- og gassvirksomhet. Vedtaket har liten praktisk betydning, det vil kun gjøre at mindretallet som blir nedstemt i Stortinget teller noen flere representanter.

Allikevel er det politisk interessant fordi det viser noen dype indre rivninger rundt Venstres profil i klimapolitikken. Det er partiets viktigste politikkområde. Nå er Venstre et parti som legger an et betydelig nasjonalt perspektiv i et utpreget internasjonalt spørsmål. Verdens behov for olje og gass blir ikke påvirket av hva som skjer på den norske tilbudssiden.

Selv om vi ser ut til å gå inn i slutten av oljealderen, så vil det være behov for norsk olje og gass i mange år fremover. Partier som vil avvikle norsk olje- og gassindustri langt raskere enn det internasjonale energimarkedet forandrer seg, oppnår ikke stort annet enn å legge ned arbeidsplasser utenfor det sentrale østlandsområdet. Venstres landsmøtevedtak, som ble fattet i strid med partiledelsens ønske, er dårlig klimapolitikk, dårlig næringspolitikk og dårlig distriktspolitikk. Tre områder som Venstre har som mål å være gode på.