Demokrati på sitt fineste

Kommentar ÅLESUND (VG) Partienes landsmøter kan være trauste og kjedelige. Og faktisk ganske vakre.

Det er vår ute. Regnfull, riktignok, men likevel vår i en av Norges vakreste byer, Ålesund. Inne i en møtesalen sitter mennesker tett i tett og følger med på hva som sies fra talerstolen.

Les Frithjof Jacobsen: Høyrøstet småprat

Venstre er samlet til landsmøte. Lokalpolitikere og tillitsvalgte fra hele landet bruker denne helgen til å bestemme hvilke saker Venstre skal gå til valg på. Partiprogrammet for neste stortingsperiode er omfattende. Her er alle nevnt, og ingen glemt.

Det er knapt den gruppen i samfunnet som Venstre ikke mener noe om. Mange av møtedeltakerne har med seg saker fra sine egne lokalsamfunn. Som at det må legges bedre til rette for turismen rundt Preikestolen, den magiske fjellhylla i Rogaland. Eller at kvinnelige gründere må få bedre vilkår. Smått og stort om hverandre.

Les også: Venstre vingler i vei

Menneskene her bruker mye av sin tid på politikk. Mange av dem sitter i kommunestyrer eller fylkesting, de er aktive i Venstres lokallag, sitter i råd og utvalg. De fleste har full jobb ved siden av, og bruker kvelder og helger på å jobbe for det de tror på.

Jeg tenker ofte på det når jeg er på landsmøter - på hvor imponerende det er, at så mange mennesker legger igjen så mye av seg selv fordi de ønsker å gjøre Norge bedre. Enten det er i Frp eller SV, i Høyre eller Ap - partiene bæres oppe av vanlige medlemmer som ble med i politikken fordi de ønsket å gjøre en forskjell i menneskers liv.

Hør podcast med Abid Raja her

For noen begynte det kanskje med å sikre skoleveien for barna. For andre kan det ha begynt med kampen for et bedre sykehjem i bygda. Eller for en mer rettferdig verdensorden. Lokalt eller globalt, stort eller smått.

Vi må huske på det, når debatten hardner til, og mange prøver å bygge et bilde av politikere som en livsfjern elite som ikke vet hvordan folk flest har det. Den som stikker innom et landsmøte og ser hva som skjer der, vil se at det er vanlige folk som bestemmer hva partiene skal mene - og dermed hvilken politikk som skal forme landet vårt. Og de vil se at topp-politikerne er en del av laget - at de er vanlige folk, selv om de har ganske uvanlige jobber.

Demokratiet hviler på mennesker som bruker tid og energi på å sitte en helg i Ålesund og diskutere ordvalg og prioriteringer. Det kan virke kjedelig. Men egentlig er det noe av det fineste vi har.