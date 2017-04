Venstre vingler i vei

Kommentar ÅLESUND (VG) Det er ikke nytt at Venstre vingler. Men nå sjangler det. Under Trine Skei Grandes ledelse har Venstre gått fra makt til avmakt.

Det er sjelden å se et parti som så til de grader ødelegger for seg selv. På en meningsmåling denne uken, i avisen Vårt Land, fikk partiet en oppslutning på 2,7 prosent. Det er langt under sperregrensen.

Det begynte bra for Skei Grande. Hun tok over da daværende partileder Lars Sponheim falt ut av Stortinget etter katastrofevalget i 2009. Partiet fikk fattige to representanter i sin nye stortingsgruppe. Skei Grande begynte det møysommelige arbeidet med å bygge opp partiet igjen. Hun ble synlig og populær, både innad i Venstre, og blant velgerne.

Nyvalgt leder: Trine Skei Grande tok over etter Lars Sponheim på landsmøtet i 2010. Sponheim trakk seg som Venstre-leder etter katastrofevalget året i forveien. Foto: Jon Olav Nesvold , VG

Under hennes ledelse gjorde partiet i 2011 sitt beste kommunevalg på 40 år. Valget to år senere ble partiets nest beste stortingsvalg etter at partiet nær ble knust under EF-kampen i 1972. I 2013, med ni representanter og en forpliktende avtale med regjeringen, skulle alt ligge til rette for at Venstre og Skei Grande kunne blomstre. Slik gikk det ikke.

Før helgens landsmøte så vi et misfornøyd og ganske forvirret parti. Venstre er splittet, både i de store politiske sakene, og i spørsmålet om hvordan de skal forholde seg til regjeringsspørsmålet etter valget.

Strid i partiet



Det hjelper ikke på situasjonen at partileder Skei Grande har virret mest av alle. I ukene frem mot landsmøtet sendte hun sprikende signaler om hva hun ønsker for partiet. På et landsstyremøte for noen uker siden skal hun ifølge avisen Dagens Næringsliv ha stemt mot et forslag om å utelukke regjeringssamarbeid med Frp. Men så – få dager før landsmøtet, gikk hun ut i VG og sa noe helt annet: Nå mente hun at Venstre måtte tvinge Frp ut av regjering etter valget.

Dette har skapt strid i partiet. Mange opplever at Skei Grande kjører solo, at hun mangler forankring, og at hun opptrer uten en klar strategi. Hun har på sin side i lang tid fremstått som sliten og lei. Spørsmålet er om hun har gått fra å ha full kontroll i partiet, til å være i ferd med å miste grepet.

Sutret og kjeftet



Når vi ser dagens Venstre, er det underlig å tenke på at det en gang var et statsbærende parti. Venstre er Norges eldste, og var i mange år Norges største. I dag har det snevret seg inn. Nå handler det litt om skole. Men mest av alt om klima og miljø. Det er klima Skei Grande først og fremst har profilert partiet på, og det er dette de store kampene med de andre samarbeidspartiene har handlet om.

Det bemerkelsesverdige er at Venstre har vunnet mange av de kampene. For det skulle ingen tro. Skei Grande har sutret og kjeftet, klaget på regjeringen og snakket om Venstres nederlag – nærmest kontinuerlig. Det ser ut til at det var Venstre som gikk i den såkalte SV-fellen i denne stortingsperioden, ikke Frp, slik mange hadde trodd på forhånd. SV knakk nesten nakken på samarbeidet i den rødgrønne regjeringen, nettopp fordi partiet klaget over alle sine nederlag, i stedet for å skryte av sine seire.

Vestlandet



Kampen om miljøvelgerne er hard. Det er trangt om plassen. Miljøpartiet De Grønne har høy troverdighet blant de ivrigste klimavelgerne. SV forsøker også å profilere seg her. Begge disse partiene er i opposisjon. Da blir det vanskelig for et Venstre som støtter en Høyre-Frp-regjering å fremstå som det mest solide miljøpartiet. Grande legger vekt på at Venstre gjør den borgerlige regjeringen mer klimavennlig. Hun markedsfører altså partiet som en liten vakthund, fremfor som et helhetlig parti.

Venstre hadde lenge solid tak på Vestlandet, også hos mer verdikonservative velgere. Nå opplever mange av dem at Venstre er det mest verdiliberale av alle, inntil det holdningsløse. Blant annet kan Venstre komme til å åpne opp for surrogati på sitt landsmøte denne helgen. Og mange ønsker en langt mer liberal narkotikapolitikk. Også det er svært fremmed for mange kjernevelgere, blant annet på Vestlandet.

En koalisjon



Det har alltid vært slik at man kan mene nesten alt, og fortsatt være Venstre-politiker. Venstre er et parti av individualister, på godt og vondt. Det blir åpent, men retningsløst. Mange stemmer på Venstre fordi de ikke helt klarer å bestemme seg for hva de mener. En stemme til Venstre betyr at du har gjort borgerplikten din og stemt. Men det er ikke sikkert det er helt klart hva du har stemt på.

Som i spørsmålet om Venstres forhold til en regjering der Frp er med. For dem som lurer på hva Skei Grande egentlig mener om dette, er svaret at det fortsatt er uklart. For henne – og for partiet.

Det har aldri vært lett å samle Venstre bak tydelige veivalg. Partiet er i virkeligheten en koalisjon. Mellom by og land, liberale og verdikonservative, kristne og sekulære. Problemet er at det er vanskelig å være en bred koalisjon – og samtidig bitte liten.

Slik det ser ut nå, krymper Venstre stadig. Spørsmålet er om Skei Grande fortsatt har autoritet nok til å samle partiet. Eller om Venstre går inn i valgkampen til høsten enda mer splittet. Og enda mer svekket.