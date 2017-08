Venezuelas opposisjonsleder fortjener Nobels Fredspris

Debatt I september, når stortingsrepresentanter igjen får muligheten til å nominere kandidater til Nobels Fredspris, vil jeg nominere menneskerettighetsforkjemperen og opposisjonslederen i Venezuela, Leopoldo López.

OLA ELVESTUEN, nestleder i Venstre.

Etter år med økonomisk vanstyre, korrupsjon og fallende oljeinntekter står det en gang relativt stabile og oljerike Venezuela på randen av kollaps. Medisiner, mat og andre grunnleggende varer er mangelvare. Inflasjonen er skyhøy og kriminaliteten har eksplodert. Hovedstaden Caracas er i dag en av verdens farligste byer.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Den stadig mer autoritære presidenten Nicolás Maduro anklager opposisjonen, og bruker krisen som et påskudd for å sensurere media, undergrave sivile rettigheter og gripe mer makt. Venezuela beveger seg raskt mot et fullt diktatur der politiske opposisjonelle blir forfulgt og fredelige demonstrasjoner slås ned med overdreven vold. Undertrykkelsen blir stadig mer brutal.

Ifølge Foro Penal Venezolano, en menneskerettighetsorganisasjon som gir fri rettshjelp til politisk forfulgte, var det i mars i år 114 politiske fanger i Venezuela. Siden Maduro kom til makten i 2013 har regimet arrestert mer enn 6 893 personer og fengslet 433 av politiske grunner. Mer enn 350 sivile har blitt straffeforfulgt av militære domstoler. En praksis som var utbredt i de latinamerikanske diktaturene på 1970-tallet, og bryter både med venezuelansk og internasjonal lov.

Landets mest fremtredende opposisjonspolitiker Leopoldo López sitter i dag i husarrest etter å ha blitt løslatt fra militærfengselet Ramo Verde av «humanitære grunner» tidligere i år. Han har sittet fengslet siden 18. februar i 2014, dømt til 13 år og åtte måneders fengsel for oppvigleri og for å ha forårsaket vold i demonstrasjoner etter anklager om utstrakt valgfusk i presidentvalget der Maduro ble valgt til ny president etter tidligere president Hugo Chavez død i 2013.

Førsteamanuensis Leiv Marsteintredet ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen har kalt rettssaken en vits og «en farse som ble total da statsadvokaten senere hoppet av til USA og innrømmet at alle «bevis» var fabrikkerte.»

López har siden 2014 hatt status som samvittighetsfange hos Amnesty International.

López er fratatt retten til å stille til valg og delta i offentlige anliggender. Fengselsforholdene Lopez har levd under har vært umenneskelige, og inkluderer blant annet 270 dagers fullstendig isolasjon, uten noen form for menneskelig kontakt, unntatt fra militærvaktene som passet på ham. De har hatt instruks om å ikke snakke direkte med ham, eller se ham i øyene.

Til tross for denne behandlingen er Lopez fremdeles en sterk og viktig stemme for ikke-voldelig motstand mot Maduros autoritære regime. Den venezuelanske befolkningen gjennomlever en dyp krise, og det er viktigere enn noen sinne at vi støtter opp under den demokratiske, ikke-voldelige opposisjonen i landet. Fredsprisen vil være et signal, både til Lopez og de millionene venezuelanere som ønsker seg en bedre framtid, men også til President Maduro og hans regime. Signalet vil være at verdenssamfunnet ikke kan stå inne for den undertrykkelsen og maktmisbruket Maduro og hans kumpaner har tillatt seg siden de kom til makten.

Til tross for det har Leopoldo Lopez med en dyp demokratisk overbevisning og med en forpliktelse til frihet og velstand for alle venezuelanere fortsatt en fredelig kamp mot et voldelig og vilkårlig regime.

En fredspris López vil være i tråd med tidligere nominasjoner og fredsprisvinnere som har kjempet mot autoritære regimer, og for demokrati og menneskerettigher, som Aung San Su Kyi, Liu Xiaobo, Pérez-Esquivel, og mange flere.

Jeg har jeg igangsatt en innsamling av underskrifter fra liberale parlamentarikere i Europa og verden forøvrig til støtte for nominasjonen av Lopez til Nobels fredspris. Jeg vil også søke støtte gjennom parlamentarikerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Målet er å oppnå bredest mulig støtte. Det vil være en tydelig melding til Venezuela om at Lopez og alle de andre modige menneskerettighetsforkjemperne i dette landet ikke er alene.

Ved flere anledninger har jeg møtt Leopoldo López i forbindelse med menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum. López imponerer med sin oppriktige tro på ikke-vold og sitt ubøyelige engasjement for demokrati og menneskerettigheter i sitt hjemland. Når overgangen kommer vil Venezuela trenge menn og kvinner som López. Derfor gleder jeg meg til å kunne nominere ham til Nobels fredspris for 2018 i september.