Sult og avmakt i Venezuela

Kommentar Befolkningen i det oljerike landet går enda et dystert år i møte.

Av Axel Støren Wedén.

Julegaven fra Venezuelas president Nicolás Maduro kom sent, og heller ikke godt.

Befolkningen fikk 72 timer på seg til å veksle inn 100-bólivarseddelen, landets største seddel som på grunn av hyperinflasjon ikke er verdt mer enn rundt 25 øre, ifølge svartebørskursen.

Men fristen utgikk uten at de nye sedlene av høyere verdi hadde ankommet, og gjorde rundt tre fjerdedeler av landets sedler i sirkulasjon verdiløse over natten.

Kaos oppsto, med plyndringer og gatekamper flere steder i landet. Maduro endret mening og uttalte at sedlene skulle få holde noen uker ut i januar.

Køer og varemangel



Venezuelanere har vært vant til bisarre lederavgjørelser og en uforutsigbar hverdag i flere år.

AXEL STØREN WEDÉN er journalist i VG. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Under mitt opphold i landet for under to år siden, strakte køene av mennesker på utkikk etter noe å spise utenfor matbutikkene seg ofte flere hundre meter.

Varemangelen og det store svartmarkedet som vokste frem på grunn av pris- og valutakontrollene, gjorde at køståerne som oftest måtte konstatere at de ikke var heldige nok i dag heller til å finne melk, matolje eller dopapir.

Langt verre var det på sykehusene. Mangel på selv det enkleste av utstyr og medisiner gjorde arbeidsforholdene «kvelende», ifølge leger jeg snakket med.

Skyhøy inflasjon



Dagens bilde er imidlertid enda mørkere.

Inflasjon og økonomiske nedgangstider er ikke et nytt fenomen i et land som også før Hugo Chávez’ bolivarianske revolusjon var svært sårbart for svingninger i oljeprisen. Men så dystre fremtidsutsikter som det er nå, har det aldri vært.

I fjor var inflasjonen på nesten 500 prosent. Venezuela ble kun hårfint slått av Sør-Sudan. I år spår Det internasjonale pengefondet at inflasjonen kan nå svimlende 1660 prosent.

Lønningene blir i praksis spist opp. På tre små dager i slutten av november mistet valutaen over 50 prosent av verdien sin, noe ikke lønnsøkningene kan gjøre tilstrekkelig opp for.

Ikke nok mat



Underernæringen blant barn vokser. Foreldre legger seg sultne for heller å kunne gi barna middag. Enkelte rapporter har påvist at fattige familier har gitt bort barna sine fordi de ikke har maktet å fø dem.

Den enslige trebarnsfaren Pablo, som bor i en arbeiderklassebydel i Caracas, uttrykte skam over at han ikke klarte å finne nok mat til barna sine, og i en samtale jeg hadde med ham her om dagen, oppsummerte han godt dilemmaet mange foreldre står overfor:

«Hvis du er på jobb, kan du ikke være ute og lete etter mat. Hvis du er ute og leter etter mat, kan du ikke være på jobb».

De som har ressursene og kontaktene forlater landet. De andre, som Pablo, er fanget i en endeløs sirkel av uro for fremtiden, der klisjeen om «å ta én dag av gangen» virkelig får en ny mening.

Det er tunge fremtidsutsikter for Venezuela. Og mens presidenten spiser godt, rammer den økonomiske krisen aller hardest de som den «bolivarianske revolusjonen» var ment å hjelpe.