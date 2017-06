Krise, kuppforsøk og Venezuelas James Bond

Kommentar Det er vanskelig å vite hva som ligger bak det mislykkede helikopterangrepet og påståtte kuppet i Venezuela. Men at regimet vil bruke det som nok et påskudd i veien mot et militærdiktatur, er mer enn trolig.

Av AXEL STØREN WEDÉN.

Å forutsi hva som kan bli vendepunktet i Venezuelas fastlåste politiske krise – en krise som de siste tre månedene har blitt utkjempet gjennom daglige gatekamper mellom opprørspoliti og opposisjonsdemonstranter (og har kostet over 70 mennesker livet) – er en krevende øvelse.

Enn så lenge har sosialistregimet fortsatt stått oppreist til tross for brutal undertrykkelse av demonstranter, utsettelser av valg og planene om å omskrive grunnloven og ved det legalisere en ny autoritær statsstruktur.

AXEL STØREN WEDÉN er debattjournalist i VG. Foto: Frode Hansen , VG

I søket etter måter det venezuelanske regimet kan ende opp med å krakelere på, har man blant annet pekt på intern dissens blant chavistaene og at landets militære styrker eventuelt ville snu seg mot regimet, noe flere opposisjonsledere også har oppfordret generaler til å gjøre.

Så langt har det endt dårlig for de som har forsøkt.

Statsadvokat og chavista Luisa Ortega Diaz, en gang en lojal alliert av Maduro, har de siste månedene kritisert regjeringen sterkt for å ha forsøkt å strippe nasjonalforsamlingen for lovgivende makt, og for planene om å nedsette en forsamling som kan endre grunnloven.

Nå vil regimet stille henne for retten.

Men gårsdagens hendelse, der Oscar Pérez, en politimann (døpt den «venezuelanske James Bond» for sin rolle i en populær venezuelansk politifilm) som sammen med fire andre tjenestemenn skal ha stjålet et politihelikopter og skutt og sluppet granater (som ikke skal ha detonert) over høyesterettsbygningen i Caracas – er ekstrem, selv i bisarr-staten Venezuela.

Minister: Høyesterett i Venezuela angrepet med fire granater

I fem delklipp på Instagram-kontoen sin er den filmkjekke politimannen flankert av fire maskerte og bevæpnede politimenn. Med teatralsk innlevelse leser han opp en beskjed om at han representerer en koalisjon av militæret, politiet og sivile i opposisjon mot regimet, og at en aksjon er underveis for å gjeninnføre demokratiet i Venezuela. Detaljene rundt den angivelige koalisjonen er foreløpig ikke kjent.

President Nicolás Maduro har betegnet det som et terrorangrep og kuppforsøk, som opposisjonen står bak. Regimet beskylder nå Pérez for å jobbe for CIA og den amerikanske ambassaden i Caracas, uten å fremlegge beviser for det.

Uavhengig av Pérez, er dette en merkelapp Maduro og regimet ikke akkurat er redd for å klistre på meningsmotstandere og opposisjonspolitikere.

Flere opposisjonspolitikere, journalister og forskere har allerede hintet om at regimet selv kan ha regissert det angivelige amatørmessige kuppforsøket, for å kunne gi seg selv mer legitimitet, avlede oppmerksomhet bort fra demonstrasjonene og bane vei for å innføre flere fullmakter.

Beskyldninger om «false flag»-operasjoner er alvorlige, men å skille fakta fra fiksjon fra et regime som har et lemfeldig forhold til sannhet, og konspirasjonsteorier i sitt politiske DNA, er en vanskelig øvelse.

Represaliene mot opposisjonen har allerede begynt. En video som sirkulerer på Twitter viser hvordan presidenten av parlamentet, opposisjonspolitikeren Julio Borges, blir nektet å komme inn i nasjonalforsamlingen av soldater lojale til regimet.

Foreløpig er det lite som tyder på at helikopterangrepet heller blir et vendepunkt i den politiske krisen i landet. Om noe er det nok et steg på veien til diktaturet.