En «caudillo» i Washington

Debatt Støtten til Trump på norsk høyreside er ikke noe godt tegn. Vi har sett det før. Jeg angrer genuint på at jeg som SV-er støttet Hugo Chavez.

ANDREAS C. HALSE, skribent og tidligere leder i Sosialistisk Ungdom

En av de få tingene jeg genuint angrer på å ha ment, er at Hugo Chavez kunne være en redningsmann for Venezuela.

Etter en lang historie med maktkonsentrasjon, økende forskjeller og korrupsjon kom venstrepopulisten og fyrverkeriet Hugo Chavez til makten i det splittede landet.

Andreas C. Halse. Foto: Kristian Helgesen , VG

Ved hjelp av en konfronterende linje, høye oljepriser og begrenset demokratisk sinnelag gikk han løs på landets problemer. Rikdom skulle omfordeles, eiendom konfiskeres, analfabetisme utryddes og folk skulle mates.

Endelig et opprør!

Alt sammen et ganske sympatisk utgangspunkt. Imidlertid ble det ganske raskt klart at den folkevalgte presidenten ikke var redd for å gå uortodoks til verks for å realisere målsetningene sine. Reformer som konsentrerte makten rundt hans person og stadig dårligere kår for opposisjonen ble fulgt av en stadig tøffere retorikk mot USA, mot landets korrupte elite, mot høyresiden og mot media. Og som vi elsket det.

En gjeng unge sosialister sulteforet på suksesshistorier elsket at det endelig ble gjort opprør. Et hvert nytt utfall fra den karismatiske presidenten ble kjapt bortforklart.

For det første var mannen folkevalgt. Det var klart man ikke kunne sette spørsmålstegn ved landets utsultede arbeiderklasse som hadde gjort opprør mot landets eliter. Dessuten var media høyrevridd og ondsinnet og fikk smake sin egen medisin i det lisenser og tillatelser plutselig sluttet å bli fornyet og sanksjonert av presidentmakta. Ingen opptreden var for drøy, alle handlinger kunne både unnskyldes og bortforklares.

Støtten mange av oss på venstresiden ga var åpenbart feil. Økonomisk kollaps, sosial nød og et mindre demokratisk samfunn er resultatet og det er folk flest som betaler regninga.

Argumentene går igjen

Når deler av norsk høyreside nå er i full gang med å unnskylde, bagatellisere og tidvis også støtte Donald Trump er det mange av de samme argumentene som går igjen.

Kanskje ikke så rart. Selv med motsatt politisk fortegn er Chavez og Trump ganske like som typer. Sterke stemmer som påstår å representere en stille og marginalisert majoritet. Begge behandler pressen som gjennomgående korrupt og fiendtlig og har sterke narsissistiske trekk som overskygger det meste annet.

I tillegg mangler de begge en grunnleggende respekt for demokratiske institusjoner, for mindretallsinteresser og for saklig uenighet.

Argumentene er lett gjenkjennelige. Folket har gjort opprør mot eliten og folkets mening skal og må respekteres. Alle som jobber imot dette er enten naive og virkelighetsfjerne idealister eller ondsinnede konspiratører med bånd til den amerikanske eliten.

Det etterspørres reell analyse og fakta fremfor fordømmelse og hets mot USAs neste president. Det er greit nok. Problemet er at heller ikke rene faktiske gjengivelser av konkrete politiske posisjoner som vil føre til at vondt blir verre synes å gjøre nevneverdig inntrykk.

I likhet med Chavez vil Trump sin økonomiske politikk føre til enda smalere kår for de han hevder han representerer.

Skatteletter av astronomiske størrelser diktert av de samme korrupte finansakrobatene han brukte valgkampen på å skjelle ut. En helsepolitikk som fjerner retten til behandling til de som ikke kan betale for seg og politisk makt for vitenskapsfornektende vaksinemotstandere er bare noe av det som venter det hardt prøvede amerikanske arbeidsfolk.

Det siste er forresten ikke bare en liten detalj. Effektive vaksiner er en av de aller største fremskrittene innenfor vestlig medisin, har reddet millioner av liv og utryddet enorme folkesykdommer. Bare det at regjeringen signaliserer at den tviler på en slik effekt kan få alvorlige følger for den amerikanske folkehelsa.

Administrasjonens tidligere begeistring for høyreekstreme terrorgrupper som Ku Klux Klan er også en brutal påminnelse om hva den nye administrasjonen vil bety for hardtarbeidende amerikanere som er så uheldige å ha feil hudfarge i møte med den nye populismen. Justisministeren er for øvrig en mann som ble nektet å være dommer fordi senatet i 1986 anså han for å være for rasistisk til å kunne utøve embetet på saklig vis.

Lefling med det autoritære

Det er ikke det at ikke jeg skjønner hvor støtten til Trump kommer fra. Det amerikanske folk har blitt sviktet av korrupte eliter som har latt dem i stikken mens de har vært opptatt av å berike seg selv og en forkastelig finansbransje i flere tiår. Det er lett å unnskylde mye i en kamp mot slike råtne systemer, men det er ingen grunn til å heie frem narsissistiske og autoritære ledere som aldri vil være i nærheten av å gjøre det de lover samtidig som de uthuler sentrale demokratiske institusjoner og spilleregler.

Det er lett å se leflingen med det autoritære i møte med ledere vi synes har grunnleggende usympatiske prosjekter. Det er derimot verre når man har en viss sympati for det prosjektet de forsøker å oppnå.

Det er grunnen til at jeg, i likhet med flere andre på norsk venstreside, tok feil av Chavez i begynnelsen.

Det har ikke manglet på stemmer fra norsk høyreside som har kritisert alle de som så med overdreven optimisme på Hugo Chavez sitt prosjekt for Venezuela. Mange av de tar riktignok også sterk avstand fra Donald Trump, men bildet er langt fra entydig.

Tvert imot ser dette ut til å være et vanskelig spørsmål for norsk høyreside.

Som en digresjon kan det også nevnes at svermeriet rundt Trump har oppnådd et visst gehør hos marginale deler av den aller mest USA-kritiske venstresiden. Også der eksisterer det fortsatt en fortelling om at Trump strengt tatt var det minste av to onder.

I dette tilfellet kunne man i det minste sett for seg at historien hadde vært i stand til å lære bort et og annet om sterke menn, men så vel er det nå engang ikke.

Svermeriet rundt Trump som et slags svar på sviket mot det amerikanske folk har samme klang som entusiasmen til Chavez. De samme folkene som har brukt store deler av voksenlivet sitt til å skjelle ut alt som kan ligne på sympati for populisten i sør bør være i stand til å kjenne igjen bjelken i eget øye.