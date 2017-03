Demokratiets død i Venezuela

Kommentar I flere år har sosialistregjeringen i Venezuela livnært seg på konspirasjonsteorier om et forestående statskupp fra «fascister og imperialister». Da kuppet faktisk kom, var det regjeringen selv som sto bak.

I Venezuela har konspirasjonsteorier vært en essensiell del av retorikken helt siden Hugo Chávez og hans bolivarianske revolusjon vant makten i 1998.

Konspirasjonsteoriene har vært tuftet på å samle befolkningen mot en vagt definert ytre fiende som vil styresmaktene, og det venezuelanske folket, vondt. USA, Colombia og private forretningsmenn skisseres som banditter hvis overordnede mål er å felle regjeringen med voldelige midler.

Men da kuppet kom, var det ved et selv-kupp denne uken, regissert og utført av president Nicolás Maduro og regjeringen selv. Høyesterett fratar nå nasjonalforsamlingen sin lovgivende funksjon.

Stadig forverrede kår

Venezuela har i en årrekke beveget seg i stadig mer totalitær retning. Opposisjonspolitikere holdes fengslet, valg utsettes og arbeidskårene til landets opposisjon blir stadig verre.

Om det skulle herske noen illusjoner om at Venezuela er et demokrati, bør de være begravet nå.

I slutten av 2015 vant opposisjonen i det oljerike landet, preget av hyperinflasjon, mat- og medisinmangel og skyhøy kriminalitet, et flertall i nasjonalforsamlingen.

Det har vært nær sagt umulig for dem å få gjennom noe politikk. Høyesterett, som under forgjengeren Hugo Chávez' ble byttet ut med kun partilojale medlemmer, har konsekvent motarbeidet nasjonalforsamlingen, og blokkert det som har vært av vedtak.

I avgjørelsen sent onsdag, skal nå Høyesterett overta parlamentets funksjoner, fordi nasjonalforsamlingen tilsynelatende fortsetter å «vise forakt for retten».

«Har fryktet det lenge»

Venezuela har i flere år hatt stempelet som den brysomme naboen i regionen.

Flere naboland har reagert med avsky etter regjeringens lovendring. Perus regjering har trukket tilbake sin ambassadør i protest, mens flere andre latinamerikanske land har fordømmet avgjørelsen.

Luis Almagro, lederen av Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), sier at det som har vært «fryktet lenge, nå har skjedd». I en pressemelding tar organisasjonen til orde for at regionen nå jobber sammen for å gjenopprette demokratiet i Venezuela.

Opposisjonspolitikere i Venezuela har nå oppfordret folket til å ta til gatene for å protestere.

Men de store gatedemonstrasjonene har enn så lenge uteblitt. Det er et symptom på en resignert befolkning som har mer enn nok med å finne ut av hvor deres neste måltid skal komme fra. Landet er på full fart mot en humanitær katastrofe.

Manglende fordømmelse

Blant den internasjonale, radikale venstresiden har den bolivarianske revolusjonen i Venezuela blitt trukket frem som et forbilde hva gjelder styresett.

Den påtroppende nestlederen i SV, Kirsti Bergstø, uttalte blant annet i 2006 og 2007 (under sin tid som leder i Sosialistisk Ungdom) at Norge burde inngå et «mye tettere samarbeid» med de latinamerikanske landene som velger en sosialistisk samfunnsmodell, og at Hugo Chávez var den «beste nåværende statslederen».

Men at den revolusjonsromantiske venstresiden, i Norge inkludert, i dag snakker ut mot demokratiets kollaps som utspiller seg i Venezuela, er vel for mye forlangt.

Det som bør være på tide, er at norske sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter i større grad fordømmer fjerningen av den siste rest av demokrati i et land som har hatt alle forutsetninger for å lykkes.