Veikart til besvær

Kommentar President George W. Bush har drøye seks måneder på å vise at han er villig til å presse partene i Midtøsten til å følge «Veikartet for fred».

Om et halvt år er den amerikanske valgkampen i gang. Da er det et hektisk år igjen til Bush håper på å vinne en ny periode i Det hvite hus.

Ennå er ikke en amerikansk president blitt gjenvalgt samtidig som han holder en israelsk statsminister i et nakketak. Derfor har Bush hastverk med å å få den israelske statsministeren til å innse at veikartet også innbefatter israelske forsakelser og innrømmelser.

Politisk analytiker og tidligere spesialrådgiver for Barak-regjeringen, Yossi Alpher, var i Oslo forleden. Han sa det slik, da han uttalte seg om det «mulighetenes vindu» som nå er blitt åpnet gjennom veikartet:

Stengt vindu

«Dette vinduet er stengt om seks, eller senest om ti måneder. Da vil Bushs rådgivere fortelle ham at denne gang må han vinne Florida åpent og ærlig. For å kunne det, er han avhengig av de jødiske stemmene og de kristen-evangeliske pengene som befinner seg i solskinnsstaten.

Skal han greie det, kan han ikke samtidig øve press på Ariel Sharon, selv om det betyr at veikartet ikke kan følges før etter presidentvalget.»

Ifølge Alpher er det liten tvil om hvor George W. Bushs hovedinteresse vil ligge, om valget står mellom Florida og Ramallah.

Sagt med andre ord: USA har fryktelig dårlig tid på seg for å sørge for at de som skal, virkelig følger veikartet.

Man er kanskje mer realist enn pessimist om man tror at havariene vil komme ett etter ett, og at veikartet til fred i Midtøsten om kort tid havner i den allerede velfylte bunken av tidligere mislykkede fredsinitiativ.

Det er nærliggende å karakterisere den amerikanske utenriksministeren Colin Powells møte med Israels statsminister Ariel Sharon mandag, som det første havariet.

Abort

Eller hva skal man si når Israels statsminister henvender seg til den amerikanske utenriksministeren og spør ham: «Hva er det du vil, at en gravid jente må ta abort bare fordi hun er bosetter?»

Temaet de to diskuterte, og som fikk Israels statsminister til å ta frem sitt ypperste av verbal diplomatisk finesse, var veikartets krav til Israel om å avvikle ulovlig oppsatte jødiske bosettinger på palestinsk jord.

Om man skal tro referatene i den israelske avisen Yediot Ahronot, fortalte Sharon den amerikanske utenriksministeren at «vår fineste ungdom lever der. De er allerede tredje generasjon, de bidrar til samfunnet og tjenestegjør som elitesoldater i hæren. De kommer hjem og gifter seg. Så skal de ikke få lov til å bygge hus og få barn?»

Møtet mellom Sharon og Powell forteller ikke bare om en knallhard og verbalt ubehøvlet statsminister, det gir også et nytt inntrykk av en amerikansk utenriksminister som etter Irak-krigen ytterligere har fått sin «standing» svekket.

Dette vet selvsagt Sharon, ellers ville han ikke ha lekset opp for sin general-kollega på en slik måte.

Større tyngde

Veikartet kan bli en veiviser mot fred, men det fordrer først og fremst at partene aksepterer kartet. Den palestinske ledelsen har i hvert fall uttrykt vilje til å bidra. Det er åpenbart tyngre for Ariel Sharon å la diplomatiet overta for den israelske krigsmaskinen.

Om president Bush skulle mene alvor med sine politiske løfter om en palestinsk stat, må han med større tyngde stille seg bak sin utenriksminister.

Den amerikanske journalisten og Midtøsten-eksperten Thomas L. Friedman skriver i The New York Times:

«Han (presidenten) må fortelle både det kristne høyre og de Likud-støttede amerikansk-jødiske organisasjoner, at han ikke vil tillate dem å blokkere dette (veikartet), gjennom støtten disse gir til de gale israelske bosetterne.

Og araberlederne må enten stille opp eller holde kjeft. Det betyr å hjelpe til med å svekke Arafat og arbeide for å akseptere den jødiske staten.»

Veikartet kan være den siste muligheten palestinerne har for å oppnå en egen stat. For Sharon passer det bra at også dette fredsinitiativet treneres. Så kan nye israelske bosettere etablere seg på palestinsk jord.

Det er kun én mann som kan hindre at dette skjer. Kjernespørsmålet er: Har George W. Bush viljen som skal til for å diktere partene i Ramallah og Jerusalem?

Hvis ikke, står palestinske terrorister klare til å overta i Ramallah. Og at Sharon kan krig og okkupasjon bedre enn de fleste, vet vi.