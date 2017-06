UD må fortelle mer om ambassadøren som ble kalt hjem

Leder Utenriksdepartementets hemmelighold i Traavik-saken kan skade både Traavik og departementet.

Høsten 2016 ble Norges daværende ambassadør til Indonesia hjemkalt, og fikk nye oppgaver i Utenriksdepartementet. Grunnen var at Traavik hadde hatt forhold til flere kvinner mens han var ambassadør.

En av kvinnene han hadde et forhold til mottok bistandsmidler fra UD, etter at Traavik selv hadde engasjert seg i saken. Dette var ikke forenlig med ambassadørposten. Spørsmålet er om reaksjonene mot Traavik fra UD er i tråd med praksis og regelverk.

Bakgrunn: Ambassadøren

Å bli hjemkalt fra en ambassadørpost er en kraftig reaksjon. Men Traavik beholdt sin stilling i departementet, og han beholdt også den sikkerhetsklareringen han trenger for å jobbe der.

I andre tilfeller har norske ansatte i UD mistet klareringen etter at de har innledet forhold til statsborgere fra land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med. Også når forholdene har vært helt åpne og endt i ekteskap.

Hvilke konkrete vurderinger som er gjort rundt Traaviks sikkerhetsklarering vil ikke UD opplyse om.

Om hemmeligholdet: Brende holder granskningsrapporten hemmelig

UD har håndtert saken som en personalsak, og den ser ut til å kun være håndtert internt. Det er ikke tatt kontakt med andre deler av myndighetsapparatet for å få vurdert om Traaviks engasjement for å tildele penger til en kvinne han hadde et forhold til kan være i strid med loven.

Statsadvokaten i Oslo har nå bedt om å bli orientert om saken. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, som vurderer sikkerhetsklareringer, er heller ikke bedt om vurdere Traaviks sak.

VGs forsøk på få innsyn i vurderingene i denne personalsaken har så langt ikke ført frem.

Frithjof Jacobsen: Givende praksis

UDs motvilje mot å fortelle hvilke vurderinger som er gjort rundt Traaviks posisjon i UD etter at han ble hjemkalt, skaper grobunn for spekulasjoner om forskjellsbehandling.

Det kan godt være at alle vurderinger som er gjort i denne saken er godt funderte og helt riktige, men det er vanskelig å bedømme når ikke UD vil fortelle om dem.

Det bør departementet gjøre. For Traaviks skyld og for tilliten til at UD håndterer uregelmessigheter i bruk av bistandsmidler på en tillitvekkende måte.