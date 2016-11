VG mener: Må gi Trump en sjanse

Leder Donald Trump blir USAs 45. president. Det må verden forholde seg til. Det må Norge forholde seg til.

Våre ansvarlige politikere må gi ham en sjanse. Ikke for hans skyld. Men for vår skyld.

Vi har ikke noe valg. Vårt naboforhold til Russland gjør at vi er helt avhengige av NATO, og av USAs sikkerhetsgaranti.

Norske regjeringer har alltid måttet se forbi sine sympatier eller antipatier overfor ulike amerikanske presidenter. Denne gangen kan det bli vanskelig. Amerikanerne har valgt en president som vil trekke USA ut av internasjonale miljøavtaler, som har sagt han vil svekke sikkerhetsgarantiene i NATO, som skryter av at han kaster seg over kvinner, og som vil stenge muslimer ute fra USA.

Ansvar for USAs rolle



Men våre politikere må forholde seg til Trump. Deres viktigste jobb nå er å sikre norske interesser. De må etablere kontakter inn i den påtroppende Trump-administrasjonen. Foreløpig vet de færreste hvem som kommer til å være med Trump inn i Det hvite hus. Mange av de mest erfarne republikanerne med utenrikspolitisk erfaring har tatt avstand fra Trump - flere av dem har advart mot ham.

Spørsmålet er om noen av de profesjonelle utenrikspolitikerne i det republikanske partiet føler ansvar for USAs rolle i verden og dermed slutter rekkene bak Trump - og om Trump vil ta dem inn i varmen. Hans seierstale tydet på at han vil samarbeide med tidligere motstandere. Situasjonen kan bli bedre enn mange av oss frykter dersom Trump får med seg flinke folk, med kunnskap om verden rundt seg, og med bred erfaring fra internasjonal politikk på høyt nivå. Det vil både USA og resten av verden være tjent med.

For vår skyld



Håpet nå må være at Trump tar ansvaret inn over seg. At han følger opp seierstalen om å være alle amerikaneres president, også de som ikke støttet ham. Og at hans forfengelighet gjør at han fra begynnelsen av blir opptatt av sitt ettermæle, og av å bli likt - også av USAs allierte ute i verden.

Norske myndigheter må satse på at Trump viser en annen side enn den vi har sett under valgkampen - og de må i så fall bygge opp under denne siden. Vi andre kan fortsette med å skrive og si hva vi vil om Donald Trump. Men våre ansvarlige politikere må gi ham en sjanse. Ikke for hans skyld. Men for vår skyld.