Trumps problem: Trump

Kommentar NEW YORK (VG) Trump har to uker på å snu valgvinden. Det er ikke umulig. Men da må han slutte å oppføre seg som Trump.

I natt offentliggjorde CNN en ny meningsmåling som burde være egnet til å skape håp i Trump-leiren. Hillary Clinton leder fortsatt bare med femprosent på landsbasis. Det var det samme som ved forrige måling og det betyr at den siste uken med debatt, med bråk om hvorvidt han vil godta et eventuelt valgnederlag, og stadig nye anklager fra kvinner om fysiske overgrep, ikke har virket inn på folks oppfatning av ham.

Regner man inn en feilmargin på tre prosent, trenger ikke avstanden å være så stor. Samtidig virker det som om hans nye budskap om «å drenere Washington-sumpen», resonnerer blant velgerne. Det bekrefter og spiller opp til Trumps opprinnelige appell om å være en handlekraftig forretningsmann som vil brette opp ermene, kvitte seg med all udugelighet og få ting gjort.

Dessverre for Trump, eller kanskje heller dessverre for rådgiverne hans, virker det kul umulig for ham å konsentrere seg om en slik strategi og å skyve alle andre uvesentligheter til side.

Da han markere sin sluttspurt i Gettysburg, Pennsylvania i helgen, stedet som markerte vendepunktet i den amerikanske borgerkrigen for drøyt 150 år siden, var meningen å fokusere på hva han ville gjøre i løpet av sine hundre første dager som president.

Og hva skal han gjøre? Jo, han skal saksøke alle kvinnenesom har rettet angivelig falske anklager mot ham.

Alt annet han hadde på agendaen druknet selvfølgelig i dette, og forlenget levetiden og oppmerksomheten rundt disse sakene. Saker som neppe har noe å si for hans kjernevelgere, men som ikke skaffer ham en eneste ny stemme, og som Trump derfor burde unngå å snakke om, med mindre han er nødt.

Det er slik han har opptrådt under alle tre debattene også. Han klarer ikke å la en eneste sjanse gå fra seg til å snakke om seg selv, hvordan alle er ute etter ham og hvordan han skal hevne seg. Han skal innføre nye injurielover mot mediene. Han skal få Hillary etterforsket og kastet i fengsel. Han fortsetter å hevde at det ligger an til massiv valgfusk og sier at hvis han taper kan han komme til å nekte å anerkjenne resultatet.

For Clintonkampanjen er Trumps oppførsel rene gavepakken. Så lenge Trump selv holder alle sakene varme som gjør at han ikke klarer å innhente de siste prosentpoengene han mangler, er det ikke så mye de trenger å gjøre. Utover å la Clinton selv opptre med mest mulig ro og verdighet, og krysse fingrene for at det ikke dukker opp en sak som er stor nok til å kaste om på racet.

For de få prosentpoengene som skiller Trump og Clinton er fordelt til hennes fordel i nesten alle de viktige vippestatene hvor valget blir avgjort, og har til og med gjort et par tidligere sikre republikanske stater mer usikre.

Og tiden Trump har til rådighet for å snu valgvinden, begynner å bli veldig kort.