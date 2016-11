Trump vant på frykt

Når avstanden mellom makten og folket blir for stor, får makten seg en på kjeften. Det er nødvendig, men farlig.

Det sies at grunnleggerne av USA laget et system så genialt at selv idioter og villmenn kunne styre nasjonen uten å ødelegge den. Dette settes for alvor på prøve nå, etter valget av Donald Trump.

Donald Trump vant frem på et opprør på den amerikanske høyresiden, på tross av at han er en utypisk representant for den. Protestbevegelsen i det republikanske partiet har tradisjonelt vært svært konservativ og prinsipiell. Trump er egentlig en New York-liberaler. Og han fremstår som en mann uten prinsipper.

Nettopp her ligger paradoksalt nok håpet. Trump er åpenbart en forfengelig mann, som ønsker å være likt. Vi kan håpe at han viser seg som en pragmatisk leder, som i lengden er mer opptatt av resultater enn av prinsipper. Og at han faktisk mente det han sa i seierstalen sin, om at han ønsker å være en samlende president. Og en god alliert for USAs venner.

VG mener: Må gi Trump en sjanse

Trygghet og velferd

Overalt leter folk nå etter forklaringer. Lå det et opprør i kortene før årets presidentvalg? Var det i virkeligheten ingen vei utenom en mann som Donald Trump?

Republikanerne bærer selv en stor del av ansvaret for at de til slutt fikk en presidentkandidat som Trump. Republikanerne har gjennom flere tiår dyrket frem ytterliggående politikere som har undergravd USAs demokratiske tradisjoner. Rebellene har kjørt et aggressivt løp i Kongressen, der det har vært viktigere å ydmyke demokratene enn å finne gode løsninger.

Les også: Trump forteller om den første samtalen med Clinton

Tradisjonelle republikanske politikere, derimot, som jobbet på den gamle måten, med å finne kompromisser med demokratene der det var mulig, har blitt straffet. Skjøvet ut, og i tiltagende grad blitt erstattet med mer ytterliggående kandidater, som har vært mest opptatt av å si nei til alt.

Slik har det ikke alltid vært. Store regjeringsprogrammer løftet amerikanerne ut av depresjonen på 1930-tallet. USA reddet Europa fra nazismen, og la etter andre verdenskrig grunnlaget for en ny verdensorden. Samfunnsbygging og økonomisk vekst preget den vestlige verden. I USA ble det i løpet av disse tiårene etablert en rekke omfattende, nasjonale programmer for å sikre innbyggerne rettigheter, trygghet og velferd.

Les også: Trump går tilbake på Obamacare-løfte

Ronald Reagan

Da Ronald Reagan ble president i 1980, kom han i sin innsettelsestale med ordene som siden har inspirert høyresiden i mange land: "Government is not the solution to our problem. Government is the problem." (Regjeringen er ikke løsningen på våre problemer. Regjeringen er problemet.)

President Ronald Reagan, 1988 Foto: , AP

Gjennom sine åtte år som president satte Reagan en ny tone for amerikaneres syn på staten. Da Bill Clinton tok over som president fire år senere, var tonen etablert. Clinton møtte kraftig motstand fra republikanerne. To år inn i hans regjeringstid vant republikanerne flertall i Kongressen, på et radikalt program. Kjernen i deres budskap var at politikerne og maktapparatet hadde sviktet folk flest, men at de skulle forandre Amerika. De vant på å skape en bølge av mistillit - som senere skulle slå tilbake på dem selv: De fikk Donald Trump.

Banksjefenes millionbonuser

I sin presidenttid på 1990-tallet avviklet Bill Clinton mye av mellomkrigstidens reguleringer av banker og andre finansinstitusjoner. Mange mener at det var dette som la grunnlaget for finanskrisen i 2008. Barack Obama arvet krisen da han tok over som president etter George W. Bush. Obama fikk sydd sammen en redningspakke som reddet bankene, og som antagelig hindret full nedsmelting i verdensøkonomien.

Hør podcast med sentralbanksjef Øystein Olsen her:



Men mens banksjefene slapp unna, mistet millioner av amerikanere jobb, hus og hjem. Finansnæringens toppfolk fikk millionbonuser - etter å ha kjørt alt på dunken. Avstanden mellom de som hadde mye og de som hadde lite, ble enda større. Mange ble rasende. Naturlig nok.

Under Barack Obama har økonomien rettet seg opp. Det er skapt nye arbeidsplasser. Men mange mennesker er blitt hengende etter. De får ikke del i oppgangen. Demokratene mistet det overtaket de har hatt blant hvite arbeidere. Et stort flertall hvite uten høyere utdanning stemte for Trump.

Troen på fremtiden

Donald Trump fanget både raseriet og usikkerheten. En måling rett etter valget viste at synet på fremtiden var avgjørende for mange velgere. De som svarte at de tror morgendagen blir bedre enn dagen i dag, stemte i stor grad på Hillary Clinton. Mens de som tror livet blir verre i morgen, i stor grad stemte på Donald Trump. Inn i dette kan vi lese alt fra uro over innvandring, til frykt for å miste jobben, til en generell bekymring over hvilket samfunn barn og barnebarn vokser inn i.

Følg oss på Facebook: VG Meninger

I så skiftende tider som dette, er det naturlig at mange blir engstelige. Hvis ikke de som sitter med ansvaret, klarer å møte denne uroen, og ivareta dem som taper på forandringene, så kommer protestene. Jeg tror dette er mye av forklaringen på Trumps seier.

Det gjenstår å se hvordan han vil bruke seieren. Til en sterk høyredreining av amerikansk politikk, og enda mer splittelse? Eller til å lytte, samle og bygge bro? Valgkampen hans varsler en katastrofe. Men Donald Trump har overrasket før.