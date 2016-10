Trump i siget før sluttspurten

Kommentar NEW YORK (VG) En drøy uke før valget er Trumps sjanser til å bli president bedre enn på lenge. Men han har like fullt en bratt bakke å klatre opp.

Det er ingen tvil om at meningsmålingene viser at Donald Trump har dratt innpå det som for en uke siden virket som en suveren ledelse til Hillary Clinton. Søndag kom flere meningsmålinger som viste tilnærmet dødt løp i den viktige vippestaten Florida.

Og det er målinger tatt opp før FBI slapp bomben fredag om at man hadde funnet en pc med materiale som kan være relevant for den tidligere etterforskningen av Clintons epostserver.

Det er usikkert hvor mye denne saken vil få å si. For det første er det uklart hva FBI i det hele tatt har funnet, om epostene inneholder stoff som kan være klanderverdig eller i verste fall kriminelt. Både Trump- og Clintonkampanjen har i et sjeldent tilfelle av samstemmighet krevet at FBI går ut med hva de faktisk sitter på, slik at velgerne har mulighet til å gjøre seg opp en mening.

Hemmelig e-post til Hillary Clinton: «Jonas er i en klasse for seg»

Men uansett hva etterforskningen måtte vise; for Clinton er det ekstremt ubeleilig at fokuset flyttes tilbake til e-postsaken, en sak hun regnet med å ha lagt bak seg da FBI henla etterforskningen i sommer.

Demokratene øker nå presset og kritikken mot FBI-sjef James Comey som de mener bryter med lovverket ved å foreta seg grep som kan påvirke utfallet av et demokratisk valg.

Inntil etterforskningen eventuelt avdekker nye, graverende forhold, vil neppe saken påvirke de som allerede har bestemt seg for å stemme på Trump eller Clinton. For mens Trump-velgerne tar nyheten som en ytterligere bekreftelse på at Clinton er korrupt og bør sperres inne, har Clinton-tilhengerne forsonet seg med e-postproblematikken allerede under primærvalgene.

Stor reportasje: Dette er hjertet av Trump-land

Trump har heller ikke håndtert saken på en måte som er egnet til å overbevise tvilere, men heller tilfredsstilt kjernevelgerne sine med bombastiske påstander om at avsløringene er «verre enn Watergate».

Spenningen den siste uken blir derfor om bevegelsen man har sett på målingene i uken som kommer vil fortsette, og ha en slik fart at Trump rekker å innhente Clintons forsprang på de åtte dagene som gjenstår.

Det er en bratt bakke å klatre opp, for om Clinton ikke leder stort i prosentpoeng nasjonalt, må Trump fravriste henne ledelsen i en rekke vippestater om han skal vinne.

Les også: – FBI-direktøren har gjort en megatabbe

For Trump vil dette antagelig bety at han komme til å hamre videre på e-postsaken og Obamacare i dagene som er igjen. For Clinton, som nok hadde planlagt å lene seg noe tilbake, skalere ned angrepene og heller opptre som statskvinne i innspurten, betyr det at hun sannsynligvis vil fortsette å skremme velgerne med scenarioer om Trump som president, og dermed bidra til å opprettholde det høye skittkastingsnivået i denne hysteriske valgkampen.