Trump i krig med alle

Kommentar WASHINGTON D.C. (VG) Nå er det full krig mellom Donald Trump og det republikanske partiet. De fornekter ham. Og han fornekter dem.

Likevel – to av tre republikanske velgere ønsker fortsatt at partiet skal støtte ham. Og bare 14 prosent av dem vil tar han skal trekke seg. Det er ganske oppsiktsvekkende tall, tatt i betraktning at han har fornærmet så mange grupper. Særlig kvinner. De, på sin side, forlater ham i hopetall nå.

Hvite kvinner nær storbyene, som har fullført college, har tidligere vært en viktig velgergruppe for republikanerne. Etter 9/11-terroren mot New York i 2001, gikk mange av dem fra å være «soccer moms» («fotballmammaer») til å bli «security moms» («sikkerhetsmammaer»).

Jeg møtte noen av dem da jeg bodde i USA for ti år siden, mens George W. Bush var president. De var blant Bush sine mest trofaste velgere. Etter helgens avsløring av Trumps nedsettende uttalelser om kvinner, forlater mange av dem partiet.

Målinger viser at Hillary Clinton nå leder blant hvite kvinner med høyere utdanning – med mer enn 20 prosentpoeng.

Og Trump gjør ingenting for å vinne dem tilbake. Tvert om. Han bagatelliserer sin egen oppførsel, og gjentar gang på gang at BillClinton oppførte seg mye verre overfor kvinner enn det han selv har gjort.

Trump frir til kjernevelgerne, og ser ut til å gi blaffen i partiet.

Nå har han funnet tilbake til formen, slik den var i primærvalgkampen. Aggressiv, full av skjellsord mot Hillary Clinton. Og oppmuntrende til massene når de roper «Lock her up» (Putt henne i fengsel). Han snakker om at Clintons hjerte er fylt av hat. Til stormende jubel.

Hos tilhengerne, vel å merke. Forholdet mellom ham og det republikanske partiet blir stadig mer uforsonlig. Trump har åpenbart utvidet krigen mot Hillary Clinton til også å omfatte kampen mot sitt eget parti. Partitopp Paul Ryan har sagt sa at han ikke vil forsvare Trump, og ikke vil drive kampanje sammen med ham – men at han heller ikke vil trekke sin uttalte støtte for ham. Trump har svart med å kalle Ryan svak, og uttrykt glede over at han selv ikke lenger trenger å føle seg bundet til partiet.

Republikanerne på sin side synes å ha gitt opp troen på at Trump kan bli valgt. De er kanskje glade til. Den store bekymringen i partiet nå er i hvilken grad den store motstanden mot Trump spiller over på de mange kandidatene som stiller til kongressen, og til de mange lokale posisjonene som også skal fylles.

Republikanske kandidater tenker for øyeblikket mest på hvordan de kan vinne for seg selv. De forsøker å manøvrere som best de kan rundt Trump. Det er ikke enkelt akkurat nå.