Nå klarer jeg ikke å kalle meg kristen

Debatt Her er en Jesus-kvinnes hjertesukk etter Donald Trumps seier i presidentvalget.

LISA MARIA HAREIDE, lærer og gründer

«I dag klarer jeg ikke å kalle meg kristen. En god grunn er sjokket og resultatet over at kristne har heiet frem en presidentkandidat som har vist alt det motsatte av respekt og nestekjærlighet. Min frykt nå er at USA-tendensen blir gjeldene også ved stortingsvalget i Norge neste år. Jeg ber om vekkelse hos de troene i landet vårt, og i USA. I dag kaller jeg meg en Jesu-disippel.»

Facebook-meldingen jeg la ut i går tidlig var en Jesus-kvinnes hjertesukk. Jeg har med nysgjerrighet fulgt spent med i den to år lange amerikanske valgkampen, og prosessen fikk meg til å bli både skuffet og trist over hvordan mine kristne søstre og brødre i USA kan forsvare å heie fram en presidentkandidat som Donald Trump.

Uten støtten av betydelige kristne velgergrupper og evangeliske predikanter og pastorer, ville ikke Donald Trump vunnet presidentvalget.

Ja, det er bra at han ønsker å hegne om det ufødte liv. Ja, det er bra at han tror på en Gud og en himmel. Ja, det er bra at han vil støtte Israels eksistens. Ja, det er bra at han ønsker å løfte USA som en flott nasjon. MEN hva med alt det andre?

Det er ikke slik at fordi man mener noe om en ting, så hviskes alt det man mener om resten bort.

Bølla i skolegården

Det er nå tydeligvis helt greit å være skolegårdens bølle, så lenge bøllen forsvarer noen få standpunkt som man kan nikke seg enig i. Nå er det visst helt greit å snakke nedlatende om kvinner, drive med seksuell trakassering, mobbe funksjonshemmede og annerledestenkende, så lenge du samtidig sier at du vil skape arbeidsplasser og flytte velferdsgoder til de svakeste i samfunnet.

Jeg kjenner det er vanskelig å takle valget av Donald Trump – som forelder. Alt det vi forteller barna våre at de ikke skal gjøre mot andre, det har den nå nyvalgte amerikanske presidenten gjort mot sine motstandere i valgkampen. Ikke mobb, ikke lyv, ikke spre usannheter, ikke vær frekk, ikke snakk stygt om minoriteter, ikke møt uforberedt, ikke glem leksene dine – alt dette har jo Donald Trump gjort. Jeg vil ikke klare å forklare barna mine hvordan man kan gjøre alle disse tingene, men samtidig bli belønnet med presidentembetet. Verdens viktigste posisjon.

At det store flertallet av kristne i USA kan støtte dette er forbi min fatteevne.

Min bekymring er ikke at Donald Trump nå blir USAs president for de neste fire årene – jeg er sikker på at han kommer til å ha et klokt og sterkt nettverk rundt seg. Slik er det heldigvis i etablerte demokratier som USA. Min bekymring er utviklingen vi ser og har sett i USA, men også i Norge. At folk kunne stemme på han, når han sa alt det han sa og gjorde alt det han gjorde. Det er det som skremmer meg.

Stoler mindre på Gud

Flere velger bort de kristne verdiene som nestekjærlighet og respekten for andre og troen på at alle mennesker er like mye verdt.

Hvorfor skjer dette? Sannheten er at vi mennesker påvirkes av det samfunnet vi er en del av. Vi påvirkes av forandring som igjen skaper usikkerhet. Vi er på mange måter alle som barn. Gjenkjennelse og rutiner skaper trygghet. Og det er når denne tryggheten rokkes, at frykten får oss til å føle, si og gjøre ting vi ellers ikke ville gjort.

Kristne i verden, og kanskje spesielt i USA, over har latt frykten bite fast. Det kan virke som at vi kristne stoler mindre og mindre på Gud.

Et land, en regjering, skal beskytte sitt folk og skape trygghet. Jeg er redd Donald Trump vil bidra til det motsatte i USA. Mest av alt har han allerede gjort nettopp det gjennom sin fryktskapende valgkamp, der han har satt grupper opp mot hverandre. Kristne mot muslimer. Hvite mot svarte.

Hvordan kan jeg forklare til mine barn, mine elever, mine naboen, mine venner hvordan kristne kan heie på en person, på et lag, som helt tydelig mangler sentrale kristne verdier?

Sannheten er at jeg aldri er i stand til å dømme andres valg, men sannheten er også at jeg selv ikke forstår. Sannheten er at jeg på denne dagen ikke kan kalle meg det samme som Donald Trumps tilhengere – så jeg kaller meg heller for en Jesus-disippel.