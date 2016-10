Maskineriet mot Trump

NEW YORK (VG) Skal Trump vinne valget, trenger han profesjonell hjelp. Ikke av psykologer - men av et politisk maskineri av den typen Hillary Clinton opererer med.

«Når de synker mot nye lavmål, hever vi oss høyere», sa førstedame Michelle Obama på landsmøtet til demokratene.

Og salen jublet. Dette var rett i hjertet av selvforståelsen til demokratene:De –det vil si republikanerne generelt og Trump og co spesielt, er lavmåls, uverdige, driver med skitne trick og billig retorikk, mensvi- det vil si demokratene generelt og Obama/Clinton-familien spesielt, hever oss over den slags og er bare opptatt av en bedre fremtid for alle amerikanere.

Dette er den politiske selvforståelsen til demokratene i et nøtteskall. Den skaper mye av energien i en valgkamp. Og den gjør Donald Trump til en drømmemotstander; en grisk eiendomsmagnat og nullskatteyter som rakker ned på kvinner og minoriteter og som ikke en gang vil offentliggjøre ligningen sin.

Best av alt for Hillary: Det busemannbildet Trump skaper av seg selv rettferdiggjør at demokratene tar i bruk virkemidler og metoder som man ellers må være ytterst forsiktig med. 30 år gamle uttalelser og nyhetsklipp, latterliggjøring og avskyresolusjoner har mye friere spillerom når det er antikrist man kjemper mot.

For Trump er først og fremst sin egen største fiende. Hans maniske fokus på å være en «vinner» gjør at han ikke kan la den minste lille fornærmelse passere i stillhet, men må opp midt på natten og fyre av et par-tre ubalanserte tweets som hevn. Hans sårete forfengelighet trumfer alle andre interesser, debattforberedelser, strategisk planlegging, politiske utspill.

Slik håper Clintonkampanjen at han ikke skal klare å gjenvinne balansen før neste debatt og fortsette å rave rundt og skade seg selv og kjefte på komiker og skuespiller Rosie O’Donnell, hans gamle nemesis fra reality TV-dagene.

For la det ikke være noen tvil, det meste av det som skjer med Trump nå, er resultat av en nøye utklekket strategi fra et av verdens mest slagkraftige politiske angreps- og forsvarsmaskinerier, Clintonkampanjen.

Det er en maskin utviklet gjennom 25 år fra da den ukjente guvernøren fra Arkansas, Bill Clinton, klarte å slå den sittende presidenten George W. Bush, til tross for at Clinton i utgangspunktet ikke hadde penger, og dessuten hadde loft og kjeller fylt av politiske skjeletter.

Maskineriet rekrutterte noen av de skarpeste hjernene i det politiske landskapet i USA. Det ble brukt til å vinne to presidentvalg for Bill og senere to senatsvalg for Hillary. Apparatet gikk på et kolossalt nederlag i 2008, da det ble slått av et nyere og enda smartere maskineri utviklet rundt den unge senatoren Barack Obama.

Men i stedet for å bi stående å ruste i grøftekanten etter nederlaget, skapte det en ny allianse med Obama-maskineriet og består i dag blant annet av en rekke nøkkelpersoner fra Obamaadministrasjonen og de to valgkampene hans.

Det de to kampanjene har til felles er deres evne til å få kandidater som i utgangspunktet ikke virker særlig valgbare, valgt. En ung, ukjent guvernør fra Arkansas som hadde røyket marihuana og operert med flere elskerinner - mot en sittende president som akkurat hadde vunnet en krig, (den første gulfkrigen i 1991)?

En ung afrikansk-amerikaner og tidligere sosialarbeider mot John McCain, en veteran-senator og Vietnamveteran som hadde sittet i krigsfangenskap?

Og nå altså; USAs første kvinnelige presidentkandidat fra et av de store partiene i et valg hvor demokratene allerede har sittet åtte år ved makten.

Tidligere politiske lover tilsa at man ikke kunne vinne slike valg. Men lovene ble forandret i 1992, i 2008 og nå kanskje i 2016.

Om Trump blir valgt, vil det også forandre politiske lover, men foreløpig er det lite som tyder på at apparatet rundt ham kan matche Clintons. Kampanjen har nå sin tredje ledelse siden i sommer. Han omgir seg med gamle venner og allierte som New Jersey-guvernør Chris Christie, tidligere New York-guvernør Rudi Giuliani og tidligere Fox News sjef Roger Ailes. Et old boys team, som strengt tatt har nok av egne skandaler å rydde opp i.

Det er ikke alltid den med det mest profesjonelle apparatet som vinner. Men den siste uken har Trump gitt inntrykk av at han ikke en gang skjønner hvem han kjemper mot, og har latt seg erte opp til å gå i alle de fellene Clintonkampanjen legger for ham.

Om han ikke gjenvinner balansen innen debatten på søndag, kan det bli avgjørende for valget.