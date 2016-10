Lysning for Trump

Kommentar NEW YORK (VG) Et par meningsmålinger onsdag tyder på at det strammer seg til i innspurten og at ting kan se noe lysere ut for Trump.

Trump-kampanjen våknet onsdag morgen til en meningsmåling fra Bloomberg som ga ham en to prosents ledelse over Hillary Clinton i Florida, etter at republikanere som tidligere har sagt de vil støtte en tredjekandidat nå ser ut til å vende hjem.

Om dette skulle være en tendens er det meget gode nyheter for Trump. Han er helt nødt til å vinne Florida om han i det hele tatt skal ha noen sjanse til å vinne presidentvalget. Andre målinger har de siste ukene har vist at han ligger to til fem prosent bak Clinton i den viktige vippestaten.

Den andre målingen han hadde grunn til å glede seg over kom fra Fox News og viste at Hillary Clinton har halvert ledelsen på landsbasis fra seks til tre prosentpoeng. For Trump, som de siste ukene har utbasunert at han ikke tror på meningsmålinger og at de som lager dem er like inhabile og forutinntatte som journalistene, har dette gitt grunn til nytt håp.

Han har likevel en lang vei å gå. De fleste målingene viser fortsatt Clinton med en klar ledelse. Og selv om alle statene som ligger på vippen skulle falle ned på hans side innen 8. november, må han like fullt «snu» et par temmelig solide Clinton-stater for å komme i mål.

Men det er flere ting som tyder på at det er en bevegelse på gang i målingene.

Trumps andel av stemmene har økt ettersom han plukker opp velgere som ikke har bestemt seg før nå, eller som har gått for tredjealternativer, skriver målingsguru Nate Silver på FiveThirthyEight.

Så først og fremst viser målingene at hverken Trump eller Clinton stjeler stemmer fra hverandre lenger, men at Trump har begynt å plukke opp noen av stemmene imellom dem.

Det er i seg selv ikke nok til å vinne valget. Men det kan skape ny entusiasme og vind i seilene for kampanjen hans, og dermed også gi ham en fornyet mulighet til å vinne om tolv dager.