Holder seg for nesa og stemmer

LAKE CHARLES, LOUSIANA (VG) Jeg er i Trump-land. Nesten alle her skal stemme på Donald Trump. Men ingen liker egentlig noen av kandidatene.

Det finnes knapt et skilt for presidentvalgkampen på plenene i Lake Charles. Vi har kjørt rundt i byen i to dager. Ikke et eneste Clinton-skilt - og en knapp håndfull skilt for Donald Trump.

Venninnen min, som er født og oppvokst her, er overrasket. Vanligvis er det både små skilt på plenene, og større skilt på gatehjørnene. Vi ser bare kampanjer for lokale kandidater, til delstatsforsamlingen og kongressen.

Fraværet av kampanjeskilt skyldes at ingen er begeistret for noen av de to kandidatene. Når de må velge, mener de fleste at Trump er den kandidaten som er minst ille - selv etter hans slibrige uttalelser om kvinner.

Hatet mot Hillary

De fleste her misliker Clinton intenst. For enkelte handler det rett og slett om et rent hat. Jeg har snakket med folk som tror fullt og fast at Hillary Clinton sto bak drap i Arkansas, den gangen hun og ektemannen Bill bygget opp hans politiske karriere. Nesten alle mener at hun lyver – mye. Og de spør seg hvordan en person som har brukt hele sitt yrkesliv i det offentliges tjeneste, kan ha en formue på flere titalls millioner dollar.

Den private e-postkontoen hennes er viktigere enn mange i Europa forstår. Hillary Clinton brukte kontoen, i strid med regelverket, mens hun var utenriksminister. Det har gjort uopprettelig skade for henne i mange miljøer. En kvinne jeg kjenner er gift med en tidligere offiser. Hun sier at hennes mann ville havnet i fengsel for bare en brøkdel av det Clinton har gjort. Det kan hende hun har rett i det.

Resultatet er at folk her føler at Hillary Clinton bryter med selve grunnlaget for det amerikanske samfunnet; likhet for loven. Det kan være tøft å leve i USA. Men folk vet at ingen slipper unna hvis de gjør noe alvorlig galt. Selv sjefen for det internasjonale pengefondet (IMF) ble for noen år siden arrestert og bragt ut i håndjern, beskyldt for å ha sex-trakassert en stuepike på hotellet der han bodde.

Kron og mynt

Vi ser TV-bilder av Donald Trumps tilhengere på TV som jubler for hvert ord han sier. De heier når han skjeller ut Clinton. Men det er ikke sikkert de vi ser på TV er de typiske Trump-velgerne. Tvert om. Blant dem jeg treffer her som skal stemme på Trump, og det er nesten hver eneste en, er det knapt noen som liker ham.

Så hva skjedde? Mange mener problemet var at det ble for mange kandidater i den republikanske nominasjonsprosessen. De beste nedkjempet hverandre, mens Trump steg opp på utsiden.

– De burde tatt kron og mynt, så kunne den som vant, tatt opp kampen med Trump, sier en lokal republikansk kandidat jeg treffer på et valgkamparrangement i byen. Han sier han vil stemme på Trump. Men han kommer til å holde seg for nesen når han gjør det.

Obamacare

Folk her er sinte og frustrerte. De jeg treffer, tilhører middelklassen, noen av dem i det øvre sjiktet. De er leger, lærere, IT-folk og sykepleiere. Smarte, hyggelige mennesker som lever gode liv, med grei økonomi og trygghet i hverdagen.

Men de føler seg skviset. Deres opplevelse er at de betaler regningen, både for de rike som bare blir rikere, og betaler lite skatt, og for de fattige som får støtte gjennom ulike velferdsprogrammer. Obamacare gjør for eksempel at flere millioner amerikanere som ikke tidligere har hatt helseforsikring, nå er dekket. Men det innebærer også at mange har fått langt høyere forsikringspremier, og økte egenandeler.

Også demokratiske politikere har etter hvert begynt å diskutere denne problemstillingen. Selv Bill Clinton har erkjent at mange kommer ut som tapere av Obamacare. Både demokrater og republikanere er enige om at systemet må justeres. Men det er vanskelig å se for seg at de kan bli enige om hvordan det kan gjøres.

Uroen til dem jeg møter, handler likevel ikke først og fremst om økonomi. Den handler om et land i forandring, på så mange måter. For eksempel er hvite kristne amerikanere, som har utgjort flertallet i alle årene USA har vært USA, nå i mindretall. De ulike minoritetsgruppene er, samlet sett, i flertall.

Enhver gruppe som er vant til å være størst og viktigst, kan oppleve det som truende å miste sin posisjon. Det er denne uroen Donald Trump utnytter, på nedrigste og mest vulgært vis. Det betyr ikke at det å stemme på Trump, er det samme som å være rasist. Men det er ikke tvil om at han aktivt fyrer opp under det som er av fordommer.

Ingen av dem jeg snakker med, gir uttrykk for rasistiske holdninger. Men deres opplevelse er at ulike minoritetsgrupper får stadig mer plass. For eksempel er de opptatt av hvordan såkalte sikre soner og trigger warnings brer om seg, særlig på universiteter.

Studenter forlanger å bli advart dersom de risikerer å bli utsatt for temaer de anser som støtende. I bøker eller artikler. Og i debatter. Flere steder har det vært demonstrasjoner for å nekte foredragsholdere adgang til universitetene. Temaene har ofte ikke vært spesielt kontroversielle - hos oss ville de som regel vært uproblematiske som debatt-temaer blant studenter.

Tøff jobb

Debattklimaet er betent. En av dem jeg møter, har slettet søsteren sin fra Facebook. Han orker ikke å lese det søsteren skriver til støtte for Clinton. Etter en hyggelig kveld med mange republikanske velgere, hvisker en av gjestene meg i øret: Jeg skal stemme på Hillary. Hun blunker, vinker, og går hjem.

Hennes stemme drukner her i Lousiana. Uansett - slik det nå ser ut, kommer Hillary Clinton til å vinne presidentvalget. Hun får en langt tøffere jobb med å samle USA.