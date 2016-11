Historiske Hillary

Leder I natt kan det historiske skje. Og da snakker vi virkelig historisk. En kvinne kan bli valgt til president i USA.

En kvinne kan bli verdens mektigste. Det har aldri skjedd i menneskehetens historie. Det tykkeste glasstaket kan endelig bli knust.

Les også: Slik blir valgnatten, time for time

Veien frem til den kommende valgnatten har vært lang. Mange kvinner har gått foran Hillary Clinton. Generasjoner av kvinner, over hele verden, har kjempet for sine egne og sine døtres rett til å ta sine egne valg, og til å få de samme mulighetene som menn har. Clinton selv trekker frem sin egen mor, Dorothy, som en viktig inspirasjonskilde i sitt liv. Dorothy ble forlatt av foreldrene som ung jente, og begynte å jobbe som hushjelp som 14-åring. Som voksen lærte hun sin egen datter, Hillary, at hun måtte jobbe hardt, gjøre godt for andre – og at hun kunne få til det hun ville.

Kampen for kvinner og barn går som en rød tråd gjennom Hillary Clintons liv. Hun begynte tidlig å jobbe for funksjonshemmede barns rettigheter, for unge menneskers rett til utdanning, og for juridisk hjelp til fattige familier. Som USAs førstedame, mens ektemannen Bill Clinton var president, trosset hun den utenrikspolitiske makteliten i USA og holdt sin historiske tale på kvinnekonferansen i Beijing: «Menneskerettigheter er kvinners rettigheter. Og kvinners rettigheter er menneskerettigheter.» Uttalelsen var revolusjonerende den gangen. I dag er det en selvfølge.

Hør Hillary Clintons beste venninne snakke om talen i Beijing:

Kvinnekampen pågår fortsatt. I deler av verden er kvinner annenrangs borgere, uten rett til å bestemme over sine egne liv. At en kvinne nå kan komme til å flytte inn i Det hvite hus, inn på det ovale kontoret, sette seg i presidentstolen og begynne å jobbe, forteller kvinner i alle aldre, overalt i verden, at alt er mulig. Det er selvsagt ikke slik at alle kvinner liker Hillary Clinton, hverken i USA eller ute i verden. Men likevel – at en kvinne nå kan bli den aller mektigste, er et vendepunkt i kampen for en mer likestilt verden.

Det er mange grunner til at vi inderlig håper at Hillary Clinton vinner i natt. En av dem er at vi aner dybden hos de mange kvinnene som kommer til å juble, høylytt eller hviskende, mange sammen eller en og en, i alle verdens hjørner: Yes, we can! Ja, vi kan.