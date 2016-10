Helseproblemer for Hillary

Kommentar NEW YORK (VG) Den kraftige økningen i forsikringsutgifter for amerikanere omfattet av Obamas helsereform, gir Donald Trump en ny mulighet i sluttspurten.

Tirsdag ble det klart at forsikringspremien i den såkalte Obamacare-ordningen vil få en økning neste år på over 20 prosent i snitt.

Det er dårlige nyheter for forsikringstagerne, men gode nyheter for republikanerne som har bekjempet reformen med nebb og klør i over seks år.

Og særlig gode nyheter for Donald Trump.

Ikke bare fordi Trump hele tiden har sagt at han vil avskaffe Obamacare og erstatte den med «noe bedre», men fordi dette gir ham mulighet til å drive en kile inn i alliansen mellom Obama og Clinton.

For Hillary Clinton var i utgangspunktet aldri særlig imponert over Obamacare-ideen. I 1993 prøvde, og mislykkes hun og ektemannen Bill med å innføre en mer omfattende helsereform etter europeisk modell, mens Bill var president. I den harde nominasjonskampen mellom henne og Obama i 2008 kritiserte hun planene hans for å være utilstrekkelige.

Men etter at hun ble presidentkandidat i 2016 har hun omfavnet Obamacare, slik hun har omfavnet det meste av Obamas politikk. Det har vært spekulert i hvor ektefølt denne omfavnelsen har vært. Særlig ettersom Bill har vært ute og sagt at Obamacare trenger en kraftig oppjustering for å virke.

For Obamacare, eller «The Afordable Care Act» er et komplisert maskineri som skal gi alle amerikanere mulighet til å tegne helseforsikring i markedet. Prisene varierer fra stat til stat, og slett ikke alle omfattes av premieøkningen.

I tillegg er det bare ti prosent som i det hele tatt sorterer under denne delen av Obamacare. Og mange av dem vil få skattefordeler som skal kompensere. Mens de aller fleste yrkesaktive amerikanere og deres familier er dekket gjennom jobb eller fagforening.

Obama var ute etter at nyheten ble kjent og sammenlignet ordningen med en smartphone som trenger oppgradering, og advarte mot å avvikle hele ordningen for å gå tilbake til fasttelefon.

Trump gikk voldsomt ut og sa at hele systemet var ute av kontroll, og at kostnadene ville øke med over hundre prosent de neste årene. Han snublet riktignok i tilløpet ved å si at dette ville ramme alle de ansatte i hans egen organisasjon – noe han måtte trekke tilbake da det viste seg at de fleste av dem er dekket gjennom jobben.

Dette er like fullt en unik anledning for ham til å angripe Clinton på et politisk område hvor hun ikke står fjellstøtt og hvor han kan forsøke å destabilisere forholdet mellom henne og den populære presidenten.

Det vil kreve disiplin og det er avhengig av at han ikke lar saken drukne i sine stadige utfall mot medier og andre kritikere. Men snaut to uker før valget ser det ut som hans beste sjanse til å gjenvinne tapt terreng.