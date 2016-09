Fra sykdom til terror

Kommentar NEW YORK (VG) For en uke siden var det Hillary Clintons kollaps som satte standarden for valgkampen. Denne uken er det bomben på Manhattan og terroranslagene i New Jersey og Minnesota som setter tonen.

Det finnes knapt noen annen amerikansk presidentvalgkamp som har vært mer intens enn denne. Intensiteten forsterkes denne uken av at hele verdens oppmerksomhet rettes mot New York og sikkerheten i byen, i forbindelse med FN-uken. Og det faktum at New Yorks politimester James O'Neil begynte i jobben på lørdag, bare timer før bomben detonerte, gjør ikke presset noe mindre.

Mens borgermester Bill de Blasio lørdag natt vegret seg mot å bruke ordet «terror» rett og slett fordi man ikke visste hvem som sto bak, er det nå allment akseptert at alle disse tilfellene er terrorangrep, og skal behandles slik. Politiets tilstedeværelse på Manhattan og ved alle utfarts- og innfartsårer, er merkbar.

Så hva vil velgerne foretrekke – Donald Trumps raske, eller Hillary Clintons mer tilbakeholdne reaksjon på eksplosjonen på Manhattan lørdag kveld? Etterforskningen og opprullingen de nærmeste dagene vil kunne være avgjørende. Det kan også være at de dramatiske nyhetene ikke får allverdens innvirkning på meningsmålingene. At velgerne allerede har gjort seg opp en mening om hvem de foretrekker til å håndtere slike situasjoner, og at det er langt mindre saker som kan bevege de velgerne som ikke har bestemt seg.

Det er liten tvil om at forrige uke førte til en kraftig bevegelse til fordel for Trump på målingene. Etter at Clinton har ledet suverent siden demokratenes landsmøte, var det som om overtaket kollapset sammen med henne i New York forrige søndag.

«Demokratene bør få panikk – om meningsmålingene ser slik ut om en uke», skrev amerikansk valgkamps fremste tallknuser, Nate Silver, på sinblogg Fivethirtyeight på fredag.

Han mener at Clinton har ligget kunstig høyt lenge og at det brå skiftet kan virke mobiliserende på demokratene som en stund nå nærmest har avskrevet en mulig Trump-seier. Men mener altså at hvis utviklingen fra forrige uke fortsetter kan den bli vanskelig for Clinton å demme opp.

« Det faktum at Clinton nå er tilbake i valgkampen bør endre tonen i mediedekningen av henne, noe som igjen bør oppmuntre flere av hennes støttespillere til å reagere på meningsmålingene», skriver den liberale kommentatoren John Cassidy i NewYorker.

Det kan være ønsketenkning fra demokratenes side. Men valgkampen har gått frem og tilbake gjennom flere bølgedaler i hele sommer. Og det er godt mulig dette vil vare helt frem til valget i november.