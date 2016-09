Fornuft og følelser

Kommentar NEW YORK (VG) Terrorangrepene i helgen har gjort skillet mellom Clinton og Trump tydeligere. Spørsmålet er om noen av dem egentlig vinner eller taper noe på det.

Amerikanske myndigheter navnga og etterlyste den mistenkte AhmadKhan Rahami via varsel til millioner av mobiltelefoner mandag morgen kl 07.55 lokal tid. Han ble pågrepet etter skuddveksling med politiet tre timer senere. I løpet av de 180 minuttene hadde de to kandidatene til presidentembetet gått rett i strupen på hverandre.

«Jeg er den eneste kandidaten ved dette valget som har vært med på de tøffe beslutningene om å radere ut terrorister i felten», sa Clinton. Med klar referanse til sin tid som utenriksminister, da hun blant annet befant seg i presidentens «War Room», da Osama bin Laden ble drept.

Hun mente videre at Trumps uttalelser om muslimer generelt ble brukt av IS på nettet for å motivere nye rekrutter til terrorismen. «Du hører aldri en plan fra ham», sa hun. «Han sier stadig at han har en hemmelig plan. Hemmeligheten er at han ikke har noen plan».

Trump svarte med å kalle Clinton «svak og ineffektiv».

«Har hun noen gang snakket om radikal islam?», spurte han retorisk. «Nei. Hillary Clinton snakker tøffere om mine tilhengere enn hun gjør om radikale islamister».

Begge kandidatene opptrådte omtrent slik man forventer av dem. Hillary ønsker å opptre som en erfaren statskvinne som er mer egnet til å styre gjennom sin erfaring og sitt intellekt. Trump har en intuitiv fornemmelse av hva mange velgere føler og appellerer til frykten og raseriet som følger etter et terrorangrep.

Selv om det har vært noen dramatiske dager, er det ikke sikkert at det gir de store utslagene på meningsmålingene, der velgerne ser ut til å ha bestemt seg for hva de mener om de to kandidatene i slike spørsmål. Et lite flertall av velgerne mener at Trump er best egnet til å håndtere terrorisme. Et omtrent like lite flertall mener at Hillary Clinton er best egnet til å være øverstkommanderende for de væpnede styrker.

Tradisjonelt har amerikanerne vært gode til å stå samlet når de møter en felles fiende. Det umiddelbare, og forgiftede forsøket på å utnytte helgens skremmende begivenheter, sier mye om den dype splittelsen som landet lider under.