Fengslende og uhyggelig

Kommentar NEW YORK (VG) Hvem ville trodd at man i en amerikansk valgkamp skulle få oppleve at den ene kandidaten truer med å kaste sin motstander i fengsel hvis han vinner valget?

– Det er veldig bra at det ikke er en person med Donald Trumps temperament som er ansvarlig for lovene i landet, sa Hillary Clinton.

– For da ville du sittet i fengsel, svarte Trump.

Var det en fleip?

Man kan jo håpe. Det finnes ikke et eneste demokrati i verden hvor vinneren av et valg markerer seieren ved å fengsle motstanderen. Og selv ikke i diktaturene pleier man å true med rettsforfølgelse i forkant av valget.

Trump til Clinton: – Du burde vært i fengsel

Men Trump har siden i sommer holdt møter hvor tilhengerne roper taktfast at Clinton skal fengsles. Og under debatten i natt erklærte at han «hvis jeg vinner skal jeg instruere min justisminister om å utnevne en spesialetterforsker som skal se på din situasjon».

Det var det uhyggelige lavmålet i den første halvtimen av debatten. En debatt som Trump ankom sammen med en håndfull kvinner som haranklaget Bill Clinton for seksuelle overgrep helt tilbake til på 1970-tallet.

Hvilket var et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra skandalen som har ridd ham siden fredag, da det elleve år gamle opptaket hvor han snakket om å tvangskysse kvinner og gripe dem i f***a.

Det gjorde at debatten startet i en meget giftig atmosfære. Forsterket av at Hillary Clinton demonstrativt ikke ville ta ham i hånden da de kom inn på scenen.

VG FULGTE DEBATTEN I VALGSTUDIOET

Og den første halvtimen var virkelig bisarr. Mens hun snakket lusket han også bak henne på scenen med et nesten truende uttrykk i ansiktet. Han avbrøt en rekke ganger og kranglet også med debattlederne. Foruten truslene om etterforskning og fengsling, kalte han også Clinton for «djevelen».

Så skjedde det noe, etter ca. en halvtime. Trump forandret rytme, fikk kontroll over retorikken og begynte å snakke politikk. Og den siste timen var faktisk en debatt om politikk, hvor han fremsto som en effektiv populistisk utfordrer mot det bestående, som han effektivt argumenterte med for at hun representerer.

To mindre bomber: Han er på direkte kollisjonskurs med sin langt mer utenrikspolitiske erfarne visepresidentkandidat Mike Pence når det gjelder hvordan man skal håndtere Syria.

USA-ekspert mener debatten var jevn: – Ikke et vendepunkt for Trump

Og han ga en slags innrømmelse av å ikke ha betalt føderal skatt på tyve år.

Hillary Clinton hadde en dårligere kveld denne gangen enn hun hadde forrige gang. Hun har gjort hjemmeleksene sine i langt større grad enn Trump, og i motsetning til han snakker hun med erfaring når det gjelder helse- utenriks- og utdanningspolitikk.

Men hun er ikke komfortabel når hun konfronteres med epostsaken eller lekkede utdrag av Wall Street-talene sine, og virket jevnt over mer oppgitt og etter hvert mindre offensiv enn hun gjorde under forrige debatt.

Slik sett var debatten nærmere uavgjort enn forrige gang. Og hadde ikke Trump vært så bisarr den første halvtimen, kunne han til og med vunnet den.

Nå må han nøye seg med en hjemmeseier. Innsatsen var god nok til at det kan roe ned det interne opprøret hos republikanerne og stilne kravet om at han skal trekke seg.

Men det er veldig vanskelig å se at han kan ha vunnet noen nye grupper med sin opptreden. Og med Clintons ledelse er han nødt til å hanke inn velgere fra midten av det politiske spektrum om han skal ha noen sjans til å vinne.

Det har han en snau måned på å klare. Og det er fortsatt en jobb i bratt motbakke.