En sprekk i brannmuren

Kommentar NEW YORK (VG) New Hampshire kan bli åstedet for det siste slaget i presidentvalget 2016.

New Hampshire er en av USAs minste stater, både av størrelse og folketall. Når det kommer til å avgjøre hvem som skal bli president, besitter staten fire valgmannstemmer, bare småtterier mot vippestater som Ohio (18) eller Florida (29).

For Hillary Clinton er New Hampshire en helt spesiell stat. Det var den første hun vant over Barack Obama i 2008. Hun tapte den til Bernie Sanders i vinter.

På tirsdag kan hun tåle å tape både Florida og Ohio, så lenge hun holder på alle de tradisjonelt demokratiske statene som har stemt demokratisk siden 1992. Og særlig statene som har utgjort den såkalte «brannmuren» hennes, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Colorado – og New Hampshire, som riktignok gikk for Bush i 2000.

Og brannmuren har holdt gjennom hele denne turbulente høsten, også da det så som mørkest ut for henne før den første debatten. Det har gitt kampanjene hennes arbeidsro og mulighet til å tenke strategisk på hvordan man kan vinne i andre «bonusstater». Det har også gjort at panikken ikke har brutt ut for fullt etter raset på målingene den siste uken.

Men torsdag så man antydning til sprekker i muren via et par målinger i New Hampshire. En måling viste at hun leder med fattige ett prosentpoeng. En viser dødt løp. Og to viser Trump med forsprang.

Det er en viss diskusjon rundt hvor gode de forskjellige målingene er, spesielt den som viser at Trump leder med fem prosent. Og på FiveThirtyEight hvor man måler gjennomsnittet på alle målingene over tid, gir statistikkguru Nate Silver fortsatt Clinton rundt 65 prosents sjanse til å vinne staten – omtrent de samme oddsene hun har til å vinne valget.

Og vinner hun North Carolina eller Nevada som for øyeblikket ligger på vippen, vil hun mer enn ha kompensert for New Hampshire. Men den lille sprekken i brannmuren er det mest alvorlige varselet for Clintonkampanjen om at det er fullt mulig for Donald Trump å vinne valget på tirsdag.

Disse målingene er tatt opp siste uke, og reflekterer nyheten om at FBI igjen etterforsker e-poster fra den private serveren til Hillary Clinton fra da hun var utenriksminister.

Så New Hampshire kommer til å være åsted for noen av de siste og viktigste slagene i denne valgkampen. Trump skal hit i dag, fredag og tilbake igjen på mandag. Da risikerer han å møte president Obama som nå gir alt for å sikre at Clinton blir hans etterfølger.

Det er der det siste slaget står.