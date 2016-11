En seier for misnøye

Kommentar Donald Trump vant valget takket være hvite menns overveldende støtte. Og manglende entusiasme hos Hillary Clintons kjernevelgere.

To av tre hvite menn uten høyere utdanning stemte på Trump. Valgdagsmålinger viser hvordan lavinntektsgruppene i USAs rustbelte av gamle industristater forlater det demokratiske parti til fordel for en milliardær fra Manhattan.

Valget er et knusende nederlag for Det demokratiske parti. De mister Det hvite hus og befinner seg i opposisjon både i Representantenes hus og i Senatet.

Det hjelper ikke Clinton at hun totalt fikk et flertall av kvinnenes stemmer. Trump vant et flertall av de hvite kvinnenes stemmer, i følge NBC valgmåling. Det hjelper henne heller ikke at støtten fra minoriteter, svarte, spansktalende og velgere med asiatisk opprinnelse var overveldende. Hun vant 88 prosent av de svartes stemmer og 65 prosent av de latin-amerikanske velgernes stemmer.

Like mange stemmer

Når dette skrives, og opptellingen nesten er avsluttet, har Clinton fått 58 875 708 stemmer mot Donald J. Trumps 58 842 291. Prosentvis er det uavgjort, 47,6 mot 47,6. Hvis dette holder seg blir 2016 valget et av de få der en kandidat får flest stemmer og en annen vinner valgmannskollegiet. Det eneste som teller er at Trump får et stort flertall av valgmenn.

Slik er USA en nasjon splittet i to like store leire.

Clinton tapte i vippestatene på manglende entusiasme blant velgergrupper hun måtte vinne. Hun trengte et stort flertall av kvinnene, en sterk mobilisering blant minoriteter og en solid overvekt av de unges stemmer.

Barack Obama vant alle disse gruppene i 2012 med en langt større margin stor margin enn Hillary Clinton oppnådde i 2016. I aldersgruppen 18-29 år fikk Clinton 54 prosent av stemmene, mens Obama fikk over 60 prosent. Det samme gjelder for de andre gruppene Clinton trengte. Hennes flertall var ikke stort nok for å demme opp for Trumps massive hvite støtte.

Økonomi avgjør



Trump gjorde det mye bedre blant hvite velgere enn Mitt Romney, som republikanernes kandidat i 2012.

Riktignok vant Clinton mange av de samme valgkretsene som Obama, men seiersmarginen var mindre. Og i de kretsene Romney vant fikk Trump enda flere stemmer. For Clinton var det ikke tilstrekkelig å vinne storbyer i vippestater når man i distriktskommunene gikk mann av huse for å stemme på Trump.

Til slutt handlet det om økonomi, slik det nesten alltid gjør i amerikanske valg. «It’s the economy, stupid», sa Bill Clintons valgstrateg, James Carville i 1992. Trumps angrep på korrupsjon, vanstyre og økonomisk stagnasjon falt i god jord hos alle som følte seg oversett, og som ga globalisering og innvandring skylden for harde økonomiske tider.

I valgdagsmålinger sa 62 prosent av velgerne at USA går i feil retning. Av de som mente det går galt med Amerika stemte to av tre for Trump. Han har i hele valgkampen tegnet et dystert bilde av USA, av et dysfunksjonelt politisk system og en feilslått økonomisk politikk. Det overskygget Clintons positive og optimistiske budskap.

Misnøye trumfer håp.

