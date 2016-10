En politisk bombe

Kommentar NEW YORK (VG) Donald Trump har sagt utrolig mye grovt siden han lanserte seg som presidentkandidat i fjor sommer. Men amerikanske medier behandler nå kveldens avsløring som dråpen som får begeret til å renne over.

Serien av utskjellinger Trump har rettet mot kjente kvinner har vært brukt av Clintonkampanjen igjen og igjen siden kampanjen hans startet. Han har vært en aktiv eier av missekonkurranser. Han har deltatt i Playboyvideoer.

Dette er også en mann som har sluppet unna med å gjøre narr av funksjonshemmete journalister, latterliggjør en krigsveteran som John McCain fordi han ble tatt til fange i Vietnam og har langet ut mot et muslimsk ekteparsom mistet sin soldatsønn i Irak.

Og det er ting han sier i full offentlighet. At han snakker vulgært om kvinner i private samtaler kan ikke komme som noen stor overraskelse.

Likevel har avsløringen i Washington Post slått ned som en bombe i USA i. Og den ble forsterket av at Trump var lynraskt ute og unnskyldte. (I hvert fall nesten-unnskyldte: «om noen ble krenket»). Det er første gang han signaliserer at han selv innser alvoret i noe han har sagt. Og det i seg selv er et signal om hvor alvorlig dette er.

Selve uttalelsene på bussen for elleve år siden er selvfølgelig pinlige for Trump og de andre som deltar. At han har snakket slik om andre, gifte kvinner rett etter at han selv inngikk sitt tredje ekteskap svekker ham særlig blant kvinnelige velgere. At han selv i lang tid har truet med å trekke inn Lewinskyskandalen og Bill Clintons kvinnehistorier i valgkampen, gjør at mediene ikke holder noe særlig tilbake i dekningen nå.

Og for konservative kristne velgere, som lenge har vært skeptiske til han, er slike ting ødeleggende.

Men for en europeer kan det først og fremst virke litt overraskende at alle virker så overrasket. Jim Acosta, CNNs ledende reporter i Det hvite hus, var akkurat ute i programmet «The Situation Room» og sa at dette kan være saken som tar livet av Trumps presidentambisjoner en gang for alle.

Andre viser til at han antagelig har tapt de viktige stemmene i midten av det politiske spekteret. Foreløpige lekkasjer fra innsiden av kampanjen hans, tyder på full panikk.

Trump har slitt på målingene de siste ukene. Det har gått særlig dårlig etter innsatsen på debatten med Hillary Clinton for halvannen uke siden.

Det siste han trengte før søndagens debatt var å bli drevet ytterligere på defensiven. Men fra nå og frem til søndag, kommer alt til å dreie seg om dette.