Desperasjonen øker

Kommentar NEW YORK (VG) Hillary Clinton hadde egentlig planlagt å runde av valgkampen som en brobygger og landsmoder. I stedet blir det en ny runde med Alicia Machado.

Du husker Alicia Machado, tidligere Miss Universevinner fra Venezuela, som hevdet at Donald Trump hadde latterliggjort og hånet henne som «Miss Piggy» og «Miss Hushjelp» for 20 år siden?

Det virker som en evighet siden Hillary Clinton nærmest trakk henne opp av hatten helt på slutten av den første tv-debatten med Donald Trump. Machado ble selve symbolet på Trumps dårlige behandling av kvinner.

Hun turnerte USA for Hillary-kampanjen de neste ukene, mens Trump fortsatte å skjelle henne ut, og det kom stadig nye avsløringer av, og eksempler på, problemet hun snakket om.

Trump, som nesten hadde tatt igjen Clinton på meningsmålingene, sank som en stein, og det ble stadig vanskeligere å se hvordan han skulle klare å vinne valget. Clinton sluttet å snakke så mye om Trump, og begynte å snakke om å «lege sårene» og om å være president for «alle amerikanere».

Obama irritert på Trump-velger: – Ta av deg den capsen!

Så inntrådte den effekten Trump ser ut til å ha nytt godt av helt siden han lanserte seg selv som kandidat i fjor sommer: Velgerne forsonte seg med det han hadde sagt og gjort. Samtidig kom en god nyhet for Trump-kampanjen, forsikringspremien for Obamacare steg med 25 prosent i gjennomsnitt. De siste to ukene har både republikanske velgere og republikanske tillitsvalgte vendt tilbake.

Trump har igjen en høyst reell sjanse til å bli valgt til USAs neste president.

Les også: Her møter Trump velgerne etter kjempemålingen

Det har kastet om på Clinton-kampanjens strategi. Landsmoderen har måttet tre til side for krigeren. Angrepene på Trump er hentet frem igjen. Tirsdag var selv Obama ute og snakket om Trumps forhold til kvinner. Og Alicia Machado ble hentet frem igjen og presenterte Clinton på et valgmøte i Dade City, Florida.

«Se hva han gjør. Han kaller kvinner stygge, frastøtende, ekle, hele tiden. Han kaller kvinner for svin og rangerer kroppene deres på en skala fra en til ti», sa Machado blant annet.

Det er kampanjens håp at det skal ha noe av den samme effekten som det hadde for en drøy måned siden. Men per i går hadde ikke Trump svelget agnet, og lot være å svare. De er grunn til å tro at apparatet rundt ham krysser fingrene for at han skal fortsette slik, og ikke stå opp midt på natten å sende ut en tweet som snur hele utviklingen.

Clinton-velgere til VG: – FBI ville sabotere

For denne valgkampen fungerer paradoksalt nok best for den kandidaten som holder lavest profil i nyhetsbildet. Og nå er det Clinton og e-postene alt har handlet om siden fredag.

Det er ikke sikkert e-postsaken i seg selv betyr så mye fra eller til. Men så lenge den overskygger alle de negative historiene om Trump, er det han som vinner på det.

Og det spørs om en ønskereprise med Aicia Machado er nok til å snu en slik utvikling.