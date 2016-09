Dagen derpå

NEW YORK (VG) Trump hadde en tung dag i går. Og han får kanskje en tung dag i dag også. Men ingen er i tvil om at han vil slå kraftig tilbake.

«Det eneste våpenet Hillary Clinton har er mainstream medier. De korrupte mainstream mediene», sa Donald Trump da han holdt sin første offentlige tale etter debatten, litt etter klokken ett i natt, norsk tid i Melbourne, Florida.

Da hadde han en hard dag bak seg, og ingen kan synes at det er rart at han var litt sur på mediene. For de kastet seg over ham i det øyeblikket han gikk av podiet mandag natt.

Han var utropt til taper av debatten allerede før han var ute av bygningen. Alle de forskjellige øyeblikkene fra debatten hvor Hillary Clinton tilsynelatende klarte å erte ham opp og fikk ham til å overreagere, ble spilt om igjen og om igjen i et helt døgn, gjennomanalysert og til dels latterliggjort.Verst var historien om Alicia Machado, den tidligere Miss Universe-vinneren som Hillary Clinton trakk frem mot slutten av debatten. Trump eier konkurransen og han kalte henne angivelig for «Miss Piggy» og kritiserte henne fordi hun la på seg noen kilo etter å ha vunnet konkurransen.

Machado var i alle medier i går og snakket om ydmykelsene Trump utsatte henne for. Historien hennes ble forsterket av Clintonkampanjens nye tv-annonse, «Mirrors», hvor unge jenter ser seg i speilet mens man hører gamle opptak av Trump som snakker på en vulgær, nedverdigende måte om kvinnekropper.

Men i stedet for å si «ja, noen av disse gamle uttalelsene, tatt ut av sin sammenheng, høres ikke så bra ut i dag. Og jeg beklager hvis fleipingen min i 1996 gikk inn på Alicia Machado», valgte Trump å være Trump, og gikk rett i strupen på henne.

«Hun er den verste jeg har vært borti, den absolutt aller verste», sa han i et tidlig telefonintervju med frokostprogrammet «Fox and Friends» på FoxNews.

«Hun var vinneren, også la hun på seg masse, og det var et reelt problem. Og nå snakker Hillary om henne som om hun var moder Teresa».

Programlederne på FoxNews så ut som de ønsket at de var et annet sted. Klippet gikk sin seiersgang over alle de andre tv-kanalene også.

Så Trump hadde en dårlig dag. Og det skjedde da meningsmålingene endelig viste dødt løp mellom han og Clinton, også i de viktigste vippestatene. Nå regner de fleste med at han blir satt noen prosentpoeng tilbake.

Men for hvor lenge? Denne valgkampen har begynt å utvikle noen egne rutiner som ser ut til å følge et fast mønster: Hillary har en komfortabel ledelse. Så begynner Trump å dra innpå. Idet han er rett bak henne kommer han med noen hårreisende uttalelser, som blir enda mer hårreisende når han prøver å klare opp i dem.

Dermed havner han i bakleksa, hvor han sakte, men sikkert kryper seg innpå henne igjen.

Utfordringen for Clinton nå er å utnytte det momentumet debatten har gitt henne til å konsolidere kampanjen sin. Det er mange uker siden hun har sett så velopplagt ut som hun gjorde tirsdag, da hun solte seg i Trumps nederlag.

Hun får nyte det så lenge det varer, for med seks uker til valget rekker man fint en runde eller to til med fremgang og tilbakegang.