Clinton på offensiven

Kommentar NEW YORK (VG) For en drøy uke siden så det mørkt ut for Clinton. Etter debatten forrige mandag ser hun igjen lyset.

«Demokratene bør få panikk …. hvis målingene fortsatt ser slik ut om en uke», skrev USAs fremste tallknuser-guru, Nate Silver, mannen bak nettsiden FiveThirtyEight.

Det var fredag 16. september. Målingene hadde snudd to uker tidligere og tilsynelatende vært i fritt fall for Hillary Clinton siden hun kollapset under minnehøytideligheten i New York 11. september.

En uke gikk, og nervøse demokrater ventet spent på Silvers dom. Fallet hadde fortsatt en stund ut i uken, men rett før helgen kom det noen stabiliserende målinger.

«Så, bør demokratene få panikk?», spurte Silver retorisk. «Svaret er: Jeg vet ikke … Jeg vil gjerne gi det en uke til å se hvordan det utspiller seg»

Det var lørdag den 24. Mandag 26. var debatten mellom Trump og Clinton. Og ingen trengte strengt tatt å sjekke hva Silver mente neste helg, for tallenes tale var tydelige. Det er Trumps målinger som nå er i fritt fall, og han må foreta drastiske grep om han skal klare å snu utviklingen før valget.

I går kveld kom en ny måling fra CNN som gir Clinton en fem prosents ledelse og styrket henne i de viktige vippestatene Florida, Virginia, Colorado og Pennsylvania (mens Trump holder fortet i Ohio).

Fem prosent er ikke all verden på landsbasis, men styrkingen i vippestatene gjør at FiveThirtyEight anslår vinnersjansene hennes til å ligge nærmere 70 prosent.

Så demokratene slipper i det minste å gripe til panikken. Men samtidig viser dette også hvor utrolig raskt momentumet skifter i denne valgkampen. Og hvor mye en debatt kan få og si. Det er en ny på søndag.

Viktigst for Hillary Clinton er derfor at hun under debatten lykkes med å destabilisere motstanderen, og at han fortsatt sliter med å gjenvinne balansen. Etter en uke hvor han har rotet det ytterligere til for seg mens han egentlig har prøvd å rydde opp, kom lekkasjen om skatteopplysningene hans i New York Times svært beleilig for henne.

Trump ser det åpenbart nå som en mulighet å snu skattesaken til sin fordel, og viste i en tale i går kveld til at han forstår skattesystemet bedre enn de fleste, og at han derfor er den som best kan fikse det.

Spørsmålet er bare om han burde ha kommet med et slikt utspill selv, før han ble presset. For eksempel ved å offentliggjøre ligningen sin frivillig for lenge siden.