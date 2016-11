USAs nyvalgte president står overfor særdeles store utenrikspolitiske utfordringer.

Krigen i Syria og Irak, internasjonal terrorisme og 65 millioner mennesker på flukt. Forholdet til Russland er mer spent enn på noe tidspunkt siden Den kalde krigen. Liberale demokratier angripes innenfra av en voksende nasjonalisme. I stedet for større internasjonal frihandel øker faren for handelskriger.

I en særdeles bitter og ondsinnede valgkamp har vi fått få svar på hvordan USA vil møte verdens kriser og utfordringer. Men noe grunnleggende er blitt synliggjort: Mens Trump vil isolere landet vil Clinton engasjere USA. Mens Trump har trukket USAs allianser i tvil, har Clinton sterkt betonet et sterkere samarbeid med allierte.

Vi trenger et sterkt USA i en hovedrolle på den internasjonale scene, ikke en supermakt som trekker seg tilbake og er seg selv nok. I en tale ved luftvåpenets akademi i Colorado for fire år siden sa president Barack Obama at USA alltid har vært, og alltid vil være, den unnværlige nasjonen i verdenspolitikken. USA har spilt en uunnværlig rolle for Europa i to verdenskriger og under Den kalde krigen. Amerika er unnværlig for vår egen sikkerhet i dag.

Obama skapte høye forventninger internasjonalt da han for åtte år siden ville markere at USA endret kurs, bort fra George W. Bush militære intervensjonisme til diplomati og brobygging. Den desperate situasjonen i Midtøsten, og det iskalde forholdet mellom øst og vest, demonstrerer at Obama på viktige områder ikke har lykkes.

For sikkerhet og fred trenger vi et sterkt USA. Det viktigste er å ha en sterk og pålitelig partner for andre demokratiske land, ikke en verdens politimann som handler på egenhånd. USA kommer til kort når de går alene. Samtidig har verdens sterkeste demokrati ressurser og kapasiteter ingen andre rår over. Det gjør USA uunnværlig.

Amerikansk isolasjonisme og proteksjonisme er feil vei å gå. Autoritære regimer vil raskt fylle det maktvakuum som oppstår hvis USA trekker seg tilbake. Da blir resultatet en farligere verden.

