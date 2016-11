Jakten på det mystiske Folket

Debatt Norsk presse kan alltid bli bedre, ikke minst når vi er utaskjærs. Men å karakterisere dekningen av presidentvalget som «forfeilet» er mer basert på magefølelse enn på en dyptpløyende analyse.

MAREN SÆBØ, frilansjournalist

I kjølvannet av Donald J. Trumps seier hevdes det at norsk presse har feilet, sviktet. Man har latt seg blende av egne ståsted, hevdes det, og ikke klart å forutse et nederlag for Hillary Clinton.

Maren Sæbø.

Blant kritikerne er assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen, Reidun Kjelling Nybø som mener norske journalister ikke har klart å fange opp «viktige strømninger i folket».

Det gåtefulle folket

Først, dette Folket. Eller folk flest. Folk flest har ikke stemt på Trump, mange lot seg ikke mobilisere til stemmelokalene. Av de som stemte, stemte et knapt flertall på Hillary Clinton.

Det er altså ikke det mystiske folket norsk presse ikke har fått med seg, de har feilet på det samme som meningsmålerne, tallknuserne, de har ikke helt klart å forutse hvem og hva som ble avgjørende for det endelige utfallet.

Så til den påståtte blindheten for hvorfor deler av folket stemte Trump: Det har ikke akkurat manglet på reportasjer med Trump-velgere. Vi har også møtt kristne kvinner, som på tross av Trumps noe frynsete moral ville stemme på ham fordi de er abortmotstandere, det var intervjuer med middelaldrende velstående menn i finere forsteder som synes Obamacare kostet for mye.

Den lille flåten av utsendte norske medarbeidere har altså snakket med Trumps supportere. Man har muligens vært mer opptatt av den noe eksotiske rasismen og misogynien, enn det samme segmentets klagesang over handelsavtaler. Men skal man først føre regnskap, så er det nok ikke Trumps supportere som var mest fraværende i norsk presse. Om noe manglet var det kanskje stemmene til de som ikke stemte, eller de som stemte på de to mindre kjente kandidatene, Gary Johnson og Jill Stein.

En samlet presse?

For noen av kritikerne som mener norske medier feilet, står det klart hvorfor. Det skyldes en fremmedgjøring, ikke bare ut i fra det åpenbare, norske journalister er ikke amerikanere, men fordi vi er politisk uenige med Trump.

Man tillegger, som kandidaten Trump sjøl, en samlet presse et ideologisk standpunkt. Journalister mener visst helt det samme, fra Aftenposten til Klassekampen, fra NRK til VGTV.

Ikke bare ved dette valget, forresten, men også ved andre valg der høyrepopulister har framgang. For det er visst de som er det mystiske Folket, skal man tro en del av kritikerne.

Som ved våre egne valg skal vi selvsagt etterstrebe å opplyse og informere velgere så godt og rettferdig som mulig når vi drar i utlendighet. Men vi skal også være sannferdige, vi skal kunne analysere. Og da er det ofte tydelig at det å være så objektiv som mulig, eller helt nøytral, ikke alltid er det samme som å være sannferdig.

Til neste år skal nederlenderne stemme inn et nytt parlament, med det innvandringsfiendtlige Frihetspartiet til Geert Wilders i siget. Frankrike skal ha presidentvalg, her seiler Marine LePen som den høyrepopulistiske kandidaten. Både Frihetspartiet og Nasjonal Front kommer til å bruke retorikk og stå for en politikk som for norsk presse nok er fremmed.

Har vi en forpliktelse til å stille oss helt nøytrale til retorikk som bryter med vårt eget menneskesyn? Forstår vi egentlig disse partienes velgere bedre ved å se bort i fra rasistisk eller islamfiendtlig retorikk? Blir det mer «reell politisk analyse» av det?

Valgdekning består, som annen dekning av store prosesser, av forkjellige sjangre. Det er den helt vanlige nyhetsrapporteringen, med intervjuer og reportasjer. Så er det kommentarjournalistikken. Det kan være historisk bakgrunnsstoff, kommentarer på papir eller kommentering på radio og TV. Kommentering, ikke minst i studio, har det blitt mye av. Den baserer seg mer på tidligere opparbeidet kunnskap og sekundærkilder enn reportasjejournalistikken. Det den mangler av bakkekontakt tar den ofte igjen ved bakgrunnskunnskap.

Mye av kjeften norsk presse nå må ta for ikke å ha lest det amerikanske folket godt nok, er nok rettet mot flokken av kommentatorer i studio. Denne type kommentarjournalistikk kan selvsagt alltid bli bedre. Samtidig ville det jo vært pussig om våre hjemlige kommentatorer kjente amerikanske velgere bedre enn amerikanske kommentatorer, som også «tok feil».

Trumps egen fortelling

Amerikanske kolleger har vært et tema i selve valgkampen. Trump anklager amerikanske medier for å være kritiske mot ham fordi de representerer eliten. Mot folket. Også våre hjemlige mediekritikere anfører dette. Trump har krydret valgkampen med angrep på pressen. Han har snakket om «The Media» generelt, men ikke minst har han angrepet noen journalister spesielt.

I nominasjonsvalgene var det Fox News Megan Kelly, ikke akkurat noen rødstrømpe. Så forviste han Washington Post fra sine valgkampmøter. Journalister som skrev kritisk om kandidaten, eller hans familie, ble angrepet på Twitter. Dette ble fulgt opp av rene kampanjer mot reportere i sosiale medier, gjerne med antisemittiske overtoner.

Fra talerstolen har Trump gjentatte ganger slynget ut trusler om å saksøke og rettsforfølge journalister og deres arbeidsplasser. Det har gått så langt at Committe to Protect Journalists, som vanligvis advarer om angrep på journalister på steder som Syria og Sør-Sudan, har gått ut å advart mot at Trump kan være en trussel mot ytringsfriheten.

Når det gjelder angrep mot yrkesutøvelsen vår, har for så vidt kritikerne rett, her er vi som stand partiske. Når noen går etter vår uavhengighet eller truer noen våre kolleger, så skal vi ikke forholde oss nøytrale.

Norsk presse kan alltid bli bedre, ikke minst når vi er utaskjærs. Men å karakterisere dekningen av presidentvalget som «feilet», som «propagandaorientert» eller som en «heiagjeng», synes mer basert på magefølelsen enn på en dyptpløyende analyse. Å forutsi et valg, spesielt når det ikke dreier seg om et i vårt eget nabolag, er vanskelig. Vi må lene oss på lokale kolleger.

Denne avhengigheten av sekundærkilder synes også å gjelde mediekritikerne. Trumps egen retorikk om media som har sviktet folket, kan se ut til å ha svevet over dammen, sammen med resten av diskursen.

Kritikken bør være mer konkret om vi skal kunne lære noe av den.

