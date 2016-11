«Grønn» business i USA-valget

Debatt I skyggen av det amerikanske presidentvalget pågår en valgkamp om legalisering av cannabis i fem delstater. Dragkampen handler i økende grad om store penger.

MINA GERHARDSEN, generalsekretær i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan

STIG-ERIK SØRHEIM, internasjonal leder i Actis

Fire delstater og Washington DC har hittil legalisert cannabis (hasj og marihuana). Det legale markedet omfatter imidlertid bare fem prosent av den amerikanske befolkningen. Skulle de fem delstatene som nå står for tur velge å følge i deres fotspor, så øker tallet til 25 prosent.

Mina Gerhardsen.

Fortjenestepotensialet i cannabismarkedet stiger brått, og dette har både gründere og investorer fått med seg. Forkjemperne for legalisering har byttet ut batikktrøya med dress. De er klare for å være en del av det «grønne rushet».

Stig-Erik Sørheim.

Lovforslagene som legges fram for folket baner i praksis veien for en kommersiell industri som henter inntektene sine fra et skadelig og avhengighetsskapende produkt.

Les også: Marihuana har snudd opp ned på Colorados politiske demografi

Tydelige tendenser

Cannabisutsalgene har utkonkurrert Starbucks i antall utsalg, etter at Colorado legaliserte cannabis i 2014. Innovasjonskraften og kreativiteten i bransjen er stor, der det tilbys alt fra godteri og kaker med cannabis i, til spa- og massasjeopplevelser til cannabisrøykingen.

Konturene av det kommersielle cannabismarkedet som har vokst fram i Colorado og Washington viser at kommersialiseringen har sin egen dynamikk som følger i fotsporene til forgjengeren, tobakksindustrien. I løpet av et par år har vi sett framveksten av en industri som har økonomisk interesse av et voksende marked og friest mulige rammer for virksomheten. Noen tendenser er allerede tydelige.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Produktutvikling: Lovlig cannabis har blitt sterkere. Rapporter viser at innholdet av det rusgivende stoffet THC nå er oppe i 18 prosent i Colorado. Så sent som på 1990-tallet var innholdet under fem prosent. Spiselige produkter, voks og høykonsentrerte oljer har tatt en stor del av markedet. En rekke av disse produktene kan forventes å appellere til unge og uerfarne brukere, slik som cannabisgodterier og -brus.

Pris: Det er ikke mulig å opprettholde en høy pris på cannabis i et lovlig marked fordi produksjonen blir billigere og konkurransen med det illegale markedet større.

Prisene i Colorado og Washington har allerede sunket betraktelig og det er ventet at prisnedgangen vil fortsette. Lavere pris vil trolig ha størst betydning for unge brukere og storforbrukere, fordi disse gruppene relativt sett bruker en større andel av inntekten sin på cannabis.

Markedsføring: Markedsføring er en selvsagt del av en kommersiell industri. Produsentene ønsker å fremheve sine produkter, bygge sterke merkevarer og skape produktidentiteter som tiltrekker seg spesifikke målgrupper, slik som kvinner, unge brukere, storforbrukere eller rike brukere. Slik Philip Morris betalte for at Supermannfilmene skulle framstille Lois Lane som kjederøyker, er det cannabisindustrien som nå får inn cannabisrøyking i filmer og serier for å fremstille cannabis som et vanlig og akseptert produkt.

Politisk påvirkning: Den spirende cannabisindustrien har økonomiske interesse av å fremme enkelte politiske forslag og blokkere andre. Industrien har allerede organisert seg i bransjeorganisasjoner og lobbygrupper og er med på å utforme regelverket som styrer bransjen. Erfaringene fra alkohol- og tobakkspolitikken viser at industrien i mange tilfeller lykkes i å blokkere eller forsinke reguleringer som beskytter befolkningens helse. Det er allerede en rekke eksempler på at cannabisindustrien har stanset folkehelsetiltak som truer deres interesser.

Les også: – Norsk ruspolitikk må endre kurs

Økt bruk?

Colorado har nå størst andel cannabisbrukere i landet, Washington har inntatt tredjeplassen. Økt forekomst av cannabis i trafikken, flere akuttinnleggelser og flere forgiftningstilfeller bekrefter inntrykket av økende bruk.

Forbruket av cannabis er skjevt fordelt i befolkningen. En liten gruppe av tunge brukere står for en stor del av omsetningen, og disse forbrukerne er en viktig målgruppe for industrien.

Hvis markedet skal vokse, er det også viktig å rekruttere nye kundegrupper, og ikke minst er det nødvendig å sikre seg fremtidige kunder ved å skape merkevarebevissthet og lojalitet blant ungdom. Offentlige mål om å begrense bruk vil møte motstand.

Erfaringer fra alkohol- og tobakksfeltet er at industrien foretrekker individorienterte strategier som fokuserer på «moderat bruk» og «individuelt ansvar».

Vi har ennå ikke har sett det fulle omfanget av legal cannabis. Det føderale forbudet begrenser foreløpig utviklingsmulighetene i markedet, gjør cannabisøkonomien mindre effektiv og skaper usikkerhet blant investorer og andre aktører. De fulle effektene av legalisering vil trolig ikke vise seg på lang tid, kanskje flere tiår.

Uten angrerett

Lovforslagene som legges fram for velgerne gir liten grad av justeringsmuligheter i ettertid. Detaljene i forslagene skal i mange tilfeller utarbeides av kommisjoner der industrien er tungt representert. Folkevalgte kan ikke uten videre endre på lover som er vedtatt i folkeavstemninger, selv om de skulle vise seg å være mangelfulle.

Dette er særlig problematisk på et område der man ikke har erfaring med regulering fra før. Guvernøren i Colorado, John Hickenlooper, advarte nylig andre stater mot å gå inn for legalisering nå, fordi konsekvensene ikke er godt nok kjent ennå.

Cannabisindustrien er i støpeskjeen. Men vi kan vente at aktørene vil arbeide for å utvikle markedet, de vil ønske å effektivisere driften for å konkurrere på pris, å utvikle nye produkter som appellerer til nye brukergrupper og organisere seg med lobbygrupper og bransjeorganisasjoner som arbeider for å fremme næringens interesser.

«Big Cannabis» vil med andre ord oppføre seg som en hvilken som helst annen industri som søker fortjeneste. Det er naivt å forvente noe annet. Forebygging og folkehelse er ikke på deres agenda, dette handler om penger.