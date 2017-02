Frykt og kaos i Vesten

Kommentar MÜNCHEN (VG) Politisk kaos i USA, politisk kaos i Europa, svake internasjonale institusjoner og en stadig større fascinasjon for det autoritære. Vesten er i ferd med å miste grepet. På verden og seg selv.

Den årlige sikkerhetskonferansen i München gir som regel et godt bilde på tilstanden i den vestlige verden. I 2014 var dominerte det pågående opprøret i Ukraina og sammenbruddet i Syria. I 2015 handlet det meste om forholdet til Russland, som siden sist hadde annektert Krim og sendt verden tilbake mot kald krig. I fjor var det terrorangrepene og problemene sør for Europa med IS og flyktningstrømmer som satte dagsorden.

I år handlet alt om USA. Sjokket over Trumps første uker som president har gjort resten av Vesten dypt bekymrede. Nærmest livredde.

Les også: Trumps intense jakt på lekkasjene

Trumps totale uforutsigbarhet, hans krigserklæringer mot presse, domstoler og etterretningstjenester, det uavklarte forholdet til Russland, tvitringen som til tider virker helt frakoblet fra resten av den foreløpig spinkle administrasjonen han har klart å stable på beina, summen av alt dette er en nærmest lammende usikkerhet om hva slags USA Europa skal forholde seg til de neste fire årene.

I en sikkerhetspolitisk sammenheng er denne usikkerheten det verste man kan tenke seg. Båndene mellom USA og Europa, møysommelig bygget opp etter andre verdenskrig, vedlikeholdt gjennom flere tiår med kald krig og trusselen om en atomkrig som ville ødelagt hele verden, disse båndene er helt avgjørende for stabilitet, trygghet og fred. Svekkes de, så ligger vi tynt an. Og båndene er totalt avhengige av at USA tar den lederrollen som nasjonens størrelse og enorme militærmakt tilsier.

Les også: HANNE SKARTVEIT: Norges forsvar viktigere enn på lenge

Så langt aner ingen, selv ikke amerikanske politikere som kom hit til München, noe om hvordan Trump ser for seg at denne lederrollen skal utøves.

Amerikansk politikk er i ferd med å gå i en slags indre oppløsning. I kongressen, som vedtar lover og budsjetter, har det lenge stått elendig til. Republikanere og Demokrater har i snart ti år vært låst i fullstendig uforsonlige konflikter som har gjort at USA i mange år ikke har klart å lage statsbudsjetter. Utnevnelser og lover blir trenert og sabotert, alt handler om seier og tap, og resultatet er et politisk maskineri som ikke fungerer.

Nå ser det ut til at den utøvende makten rundt Trump har havnet i samme uføre. En haug med viktige politiske stillinger under ministernivå er ennå ikke besatt. Maktkampene og bakvaskelsene i og rundt Det hvite hus er nærmest grenseløse. I tillegg har Trump havnet i konflikt med helt sentrale miljøer innenfor forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. USA er i politisk lammelse. De ulike delene av Trumps administrasjon sier forskjellige ting om sentrale spørsmål, og presidenten selv betraktes av omverdenen som noe mellom et politisk loppesirkus og en pompøs narsissist.

Vil Europa og Vesten klare å leve med at Trump har lederrollen i den frie verden?

Hit til München kom blant andre USAs visepresident Mike Pence, den nye forsvarsministeren James Mattis og en tung delegasjon fra kongressen ledet av senator John McCain. De skulle berolige Europa. Visepresidenten holdt tale der han understreket betydningen av NATO, og lovet salen at de transatlantiske båndene kom til å forbli sterke. Så lenge Europa snart gjorde alvor av sine løfter om å bruke mer penger på forsvar.

SJEKK VGS STORE GUIDE TIL ALT OM TRUMP

At en amerikansk visepresident i det hele tatt trenger å reise til Europa for å forsikre oss om noe så grunnleggende, sier noe om hvor skjøre og kaotiske tilstandene er i de institusjonene som har vært grunnmuren for vår sikkerhet i snart 70 år.

Men, slik er det i dag. Det er dette det handler om i Vesten for tiden. Det er det som beslaglegger politiske ressurser og oppmerksomhet. Å få USA og Europa til å henge noenlunde sammen.

I Europa står det heller ikke bra til. EU er i indre krise etter Brexit, og valgene i Tyskland, Frankrike, Nederland kan forsterke splittelsen. Nasjonalistisk populisme truer tankene om samarbeid og sterke overnasjonale institusjoner som har dominert Vesten helt siden murens fall.

Les: PER OLAV ØDEGÅRD: Valget som avgjør Europas skjebne

Alle kreftene som nå brukes på å holde helt grunnleggende strukturer sammen, gjør at det er lite politiske ressurser igjen til å takle problemene i resten av verden. USA og Europa har vært nærmest maktesløse mens Midtøsten har blir revet i stykker av blodige kriger, terrorisme og konflikter.

Vi klarer å håndtere et nasjonalistisk og mer aggressivt Russland på en måte, men klarte ikke å forhindre at et land i Europa fikk sine grenser krenket i strid med folkeretten. Vi har heller ikke noe godt svar på cyberangrep og den massive informasjonskrigen som truer gjennomføringen av demokratiske valg i USA og andre land.

Vesten er svakt og politisk forkrøplet i møte med en verden som trenger amerikansk og vestlig lederskap mer enn noensinne. Det er til oss undertrykte mennesker i autoritære og nedkjørte stater ser når de vil begynne veien mot bedre liv. Det er vår støtte og hjelp de trenger for å komme dit. Men, det de nå ser er et Vesten som er oppslukt av egne indre konflikter, svakt lederskap og utstrakt handlingslammelse.

Vi kommer neppe ut av dette uten et amerikansk lederskap. I hvert fall trenger vi et USA som har en sammenhengende og avklart utenriks- og sikkerhetspolitikk. Den er det ingen som i dag får øye på.