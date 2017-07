Det amerikanske sinnet

WASHINGTON, D.C. (VG) I USA frykter mange at den skarpe politiske retorikken skal føre til noe veldig stygt. Følelsen er ikke vanskelig å forstå.

«De bruker deres medier til å snikmyrde ekte nyheter. De bruker deres skoler til å lære barna at deres president er en ny Hitler.»

Slik starter en video publisert på YouTube i april i år av National Rifle Association (NRA), som er en uvanlig mektig organisasjon som kjemper for amerikanernes rett til å bære våpen, blant annet ved å gi store pengesummer i støtte til politikere.

Dana Loesch, en konservative radio- og TV-programleder, leser i videoen opp en tekst i en smått aggressiv tone over dramatiske bilder og musikk. Hun forteller om hvordan «de» har en motstandsbevegelse som terroriserer «de lovlydige» med demonstrasjoner der de knuser vinduer, brenner biler og stenger motorveier og flyplasser, inntil politiet kommer inn og får stoppet «galskapen».

«Den eneste måten vi kan stoppet dette på, den eneste måten vi redder landet og vår frihet på, er å bekjempe denne volden av løgner med en knyttneve av sannhet!»

Da jeg så videoen for første gang, etter at den i forrige måned ble lagt ut på NRAs Facebook-sider, gikk det kaldt nedover ryggen på meg. Det er ikke godt å si hvordan enkelte mennesker vil tolke det å bekjempe noe med en «knyttneve». Særlig ikke i et land der den politiske kløften mellom høyre- og venstresiden er urovekkende dyp.

Så dyp at ofte er ordet «hat» mer nærliggende å bruke enn «uenighet».

Bedre blir det ikke av at budskapet kommer fra en organisasjon som kjemper for at folks rett til å bære skytevåpen.

Reaksjonene lot heller ikke vente på seg. Blant annet sa den demokratiske senatoren Chris Murphy sa «jeg tror NRA forteller folk at de skal skyte oss». Loesch avfeide selvsagt kritikken.

Men høyresiden er ikke ensomme syndere her. Går man langt nok over på motsatt side er retorikken skremmende også der. Kanskje var det den som påvirket James Hodgkinson til å skyte mot Steve Scalise og andre republikanske politikere under en baseballtrening for noen uker siden.



Det hjelper heller ikke at kjente folk som skuespiller Johnny Depp spøker (?) om å ta livet av presidenten. Fra scenen på Glastonbury-festivalen i England spurte han publikum tidligere i sommer om «når var siste gang en skuespiller snikmyrdet en president?».

Da undertegnede dro til Alexandria for å dekke nevnte skyteepisode kom jeg i prat med en TV-fotograf som forsvarte gjerningsmannens rett til å ha tilgang på en semiautomatisk rifle.

Han var NRA-medlem, og mente folket må ha tilgang til samme type våpen som myndighetene.

– Hvordan skal vi ellers forsvare oss dersom føderalstaten bestemmer seg for å invadere en delstat? De har jo ikke et eget militære. Da må folket kunne stå opp for seg selv, sa han.

Med det utgangspunktet døde diskusjonen vår ganske fort ut. Det er vanskelig for en skarve nordmann å forstå et slikt tankesett.

Det som ikke er vanskelig å forstå er at ekstreme holdninger, kombinert med en overflod av våpen og en politisk retorikk fullstendig ute av kontroll fort kan vise seg å være en dødelig miks.

Jeg vet ikke hva, hvor, av hvem, eller mot hvem, men jeg er oppriktig redd noe virkelig ille vil skje.

Du skal ikke bo lenge i landet før den følelsen kommer snikende.

Journalist og førsteamanuensis ved Georgia Southern University, Jared Yates Sexton har også fått den følelsen. Til høsten kommer han med en bok om valgkampen i 2016. Han fulgte den på tett hold, og følte den dype splittelsen og hatet på kroppen. Boken har fått tittelen «The People are Going to Rise Like the Waters Upon Your Shore – A story of American Rage», eller «En historie om det amerikanske sinnet», for å oversette den siste delen til norsk.

I etterkant av president Donald Trumps publisering av en tvittervideo der han banker opp en mann hvis hode er sladdet med en CNN-logo, la Yates Sexton selv ut en lengre tråd på Twitter. Der skriver han om fyren som hadde laget videoen og hans likesinnede.

Det er en bekmørke greier.

«De fantaserer åpent om å drepe folk (…). De snakker hele tiden om at de ønsker seg en borgerkrig, om å drepe liberale.», skriver han, og mener at Trump med å poste en slik video, og hans generelle krig mot media, gir dem vann på mølla.

Foreløpig utspiller denne historien seg på ulike nettforum. Forfatteren tror det bare er et tidsspørsmål før den flyttes til den virkelige verden.

«Dette er ikke bare internettskryt. Dette er starten på noe virkelig, virkelig, VIRKELIG ille.», skriver Yates Sexton, og påpeker at det finnes virkelig forstyrrede mennesker der ute:

«Og de blir oppildnet av presidentens oppførsel.»