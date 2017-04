Ankermann til bunns

Kommentar Bill O’Reilly på Fox News var den siste av kongene blant amerikanske ankermenn på TV. Men nå har han falt, på tradisjonelt vis.

OK, ikke mine ord, men en lett omskrevet versjon av introduksjonen til den formidable komedien «Anchorman» med Will Ferrell i hovedrollen som nyhetsoppleseren Ron Burgundy, fra en lokal tv-stasjon i San Diego California på 1970-tallet.

Det er en sjarmerende skrudd historie, bygget på et reelt premiss: For ikke så mange tiår siden var ankermennene på amerikansk fjernsyn journalistiske halvguder som rådet over et hoff av reportere, researchere, produsenter og sekretærer, som ankom jobben med helikopter og som var betalt en apanasje for å sitte og lese nyhetene høyt fra en teleprompter et par ganger i døgnet.

Ankermennenes storhetstid forfalt i flere omganger. Først kom kvinnelige nyhetsankere og tok halve markedet mot slutten av 1970-tallet. Så kom kabel-TV på 1980-tallet og oppløste monopolet til de tre-fire store landsdekkende kringkasterne. Til slutt kom nettet på 1990-tallet og brøt ned hele det gamle distribusjonssystemet for nyheter, først på papir og etter hvert også på tv.

En etter en forsvant de fra skjermen; Walter Cronkite, Peter Jennings, Tom Brokaw og Dan Rather – den siste som offer for sin egen tabbe, avslørt av ivrige internettbrukere. De er blitt erstattet av en langt større, og mer sammensatt skog av småkonger og dronninger som regjerer på hver sin lille teig av TV-universet.

Men en mann rager over dem alle som en kjempe i landskapet. Bill O’Reilly, programlederen for the O’Reilly Factor på Fox News. Mister Fox News personlig, kanalens ansikt, stemme og moralske senter.

O’Reilly hadde en lang karriere som TV-reporter og ankermann på lokal- og kabelstasjoner da han ble ansatt i Fox News ved oppstarten i 1996. «The Factor» (som de første årene het «The O’Reilly Report», ble raskt den konservative kanalens flaggskip: Bill O’Reilly personifiserte den sinte, hvite middelaldrende mannen, turnerte programleder rollen med energi, sjarm og kontrollert indignasjon.

Han var langt fra like forutsigbar som for eksempel kollegaen Sean Hannity som alltid tar det mest konservative standpunktet. O’Reilly kaller seg selv «tradisjonalist» og kan godt uttrykke sympati og beundring for tidligere demokratiske presidenter som John F. Kennedy eller Lyndon B. Johnson.

Han og den liberale komikeren Jon Stewart fra the Daily Show utviklet et slags merkelig gjensidig respektfullt vennskap og opptrådte stadig i hverandres programmer for godmodig krangling. Og selv om han hadde lite annet enn kritikk til overs for Barack Obamas presidentgjerning holdt han en viss forsonende tone i sin omtale av mannen, og sa flere ganger at «jeg har aldri kjøpt ideen om at Obama ønsket å skade USA».

Dette gjorde programmet hans til det mest sette på kabel-TV i USA og han selv til en av de best betalte programlederne. For Fox News var han en ren gullgruve, og etter at toppsjefen Roger Ailes måtte gå av i fjor sommer ble han på mange måter også kanalens ansikt utad.

Men O’Reilly har også en mørkere, mindre landsfaderaktig side. Den kommer til syne om en gjest ikke opptrer helt som forventet, om han blir utsatt for skarp kritikk, eller når klipp fra studio etter at kameraene er slått av, har lekket ut: Et voldsomt temperament, en sårbar forfengelighet, en tendens til å rope «hold kjeft» til alle som lufter uenighet.

Og det er andre ting også. I 2004 ble han anmeldt av en kvinnelig produsent for seksuell trakassering som krevde 60. millioner dollar i erstatning. O’Reilly nektet alt og det ble inngått et forlik der hun skal ha blitt betalt 9. millioner dollar. For noen år siden var han gjennom en stygg skilsmisse hvor ektefellen hevdet at han hadde mishandlet henne fysisk. Påstandene ble bekreftet av datteren.

Og etter at Roger Ailes måtte gå av etter anklager om seksuell trakassering av kvinnelige ansatte, har O’Reilly ikke lenger den samme beskyttelsen. Ifølge New York Times skal ytterlige tre kvinner i Fox News ha inngått forlik med TV-kanalen til en kostnad av 13 millioner dollar etter å ha rettet anklager mot O’Reilly.

Dette er riktignok småpenger mot hva The O’Reilly Factor trekker inn av annonseinntekter, men denne uken trakk nærmere 40 selskap reklamene sine fra programmet på grunn av all den negative oppmerksomheten.

Uten Roger Ailes til å støtte seg, sto O’Reilly ganske alene i Fox. Men han fikk til gjengjeld støtte fra en annen gammel bekjent, president Donald Trump:

– Personlig mener jeg at han ikke burde ha inngått forlik, sa Trump før påske.

– Jeg tror ikke Bill har gjort noe galt.

Det er en attest som av mange i USA også blir sett i lys av samme Trumps famøse uttalelser om at når du er stjerne, kan du gjøre hva du vil mot kvinner: «Grafse dem i fitta. Du kan gjøre hva du vil».

I ankermennenes storhetstid, kanskje. Men ikke nå lenger.