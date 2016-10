Undergangen

Kommentar Donald Trumps historiske kampanje for å gå fra eiendomsinvestor og realitystjerne til å bli verdens mektigste mann, nærmer seg sitt klimaks. Og det kommer til å slutte minst like spektakulært som det begynte.

Det scenariet som nå utspiller seg rundt republikanernes presidentkandidat 2016, minner mest av alt om en søramerikansk diktators teppefall, slik det gjerne endte på 1960-, 70- og 80-tallet.

Han sitter isolert i det overdådige palasset sitt på Femte aveny, omgitt av familien og sine nærmeste rådgivere. Utenfor palasset har hans mest lojale tilhengere samlet seg. De har dannet et kringvern rundt bygningen og jubler når han viser seg. Men de er i klart mindretall i forhold til mediene og skuelystne som bare er kommet for å se tyrannens fall.

For presset utenfra øker. En etter en av tidligerestøttespillere vender ham ryggen. På tv, radio og sosiale medier krever stadig flere at han trekker seg og overlater oppgaven til sin nestkommanderende. Det ryktes at selv de nærmeste rundt ham trygler ham om i hvert fall å gjøre noen innrømmelser, komme fienden i møte, kanskje forhandle frem en avtale som er til å leve med.

Men Donald Trump har ikke tenkt å kapitulere. Han fyrer av tweeter med fastfryst caps lock som sier at han ALDRI VIL GI SEG, ALDRI SVIKTE SINE TILHENGERE.

Og klokken tikker ubønnhørlig mot neste duell med hans hovedfiende, Hillary Clinton.

Det republikanske partiet har ikke vært i en verre kattepine siden de presset president Richard Nixon til å trekke seg fra embetet etter Watergateskandalen i 1974.

Rent formelt er det lite de kan gjøre. De valgte selv å gjøre Trump til kandidat på landsmøte i sommer, og nå er de bundet til masten. Reglene sier at en kandidat bare kan skiftes ut ved sykdom eller død.

Det er de som mener at partiledelsen kan forandre reglene, men det vil også gi store utfordringer. Hva med alle forhåndsstemmene som er avgitt? Hva med alle stemmesedlene som er distribuert? Om han ikke gir seg frivillig, avgjøres det hele ved urnene den 8. november. Det er ikke så veldig mange i partiledelsen denne helgen som tror at det kommer til å gå bra.

Det er liten grunn til å tro at demokratene og Hillary Clinton ønsker at Trump skal trekke seg frivillig heller. De har kjempet mot ham i medgang og motgang siden i sommer og er rimelig seierssikre foran det siste slaget.

For selv om ikke den siste skandalen skulle skade Trump blant hans tilhengere, selv om han ikke skulle tape en eneste stemme blant de som allerede har bestemt seg, viser meningsmålingene at han ligger håpløst langt bak i de viktigste vippestatene Florida, Nevada, Colorado og Pennsylvania. Selv Ohio og North Carolina lente seg mot Clinton på målingene gjennomført før skandalen ble kjent.

Og selv ikke de største optimistene blant republikanerne tror at avsløringene vil få flere til å stemme på Trump.

Derfor er republikanernes skjebne uløselig knyttet til Trumps. Og Trump har bare en, siste, desperat mulighet:

Han må vinne debatten natt til mandag. På en eller annen mirakuløs måte må han vaske av seg skandalen, overbevise skeptiske velgere om sin oppriktige anger. Legge det hele bak seg i løpet av de første ti-femten minuttene av debatten.

Og så må han vende seg mot sin motstander Hillary Clinton, den første kvinne med sjans til å bli president i USA og klare å utmanøvrere henne på debatteknikk og innhold uten å henfalle til en eneste en av de grove morsomhetene eller rå personangrepene han har benyttet seg av gjennom valgkampen så langt.

Han må fremstå som oppriktig, seriøs, samlende, landsfaderlig og konkret – alle de områdene han har slitt på tidligere.

Det vil i så all være et mesterstykke i politisk historie. Men det er ingen grunn til å tvile på at Donald Trump er overbevist om at han skal klare det.