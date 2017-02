Ulven splitter Venstre

Kommentar VERDAL (VG) Valgåret 2017: Det står om sjølråderetten.

En profilert Venstremann i Steinkjer, med nesten 45 års medlemskap, brøt før helgen med Norges eldste parti på grunn av ulvesaken. Ifølge Trønder-Avisa er han ikke den eneste på kollisjonskurs med Venstre sentralt.

"Venstrefolk i Trøndelag kjenner ikke igjen et parti som er for cannabis, men mot lisensuttak av ulv.

Samme helg slo Sp i Sør- og Nord-Trøndelag seg formelt sammen og blir det største fylkespartiet i hele landet.

Trønderne ser for seg et Senterparti som inntar pallplass etter Ap og Høyre ved stortingsvalget til høsten. For dem er et nytt samarbeid med SV uaktuelt. De vil tvert imot ta resten av partiet hjem igjen. Mot høyre, som det borgerlige næringspartiet Sp tross alt er.

Makten skal de likevel søke pragmatisk sammen med Ap, gjerne også KrF, og bruke alt de kan om hestehandel til å reversere Regjeringens sentraliseringsreformer. Begrepet «robust» kan vise seg like innholdsløst som Aps kommunegaranti.

All politikk er lokal, forklarte den amerikanske kongressmannen Tip O’Neill. Men hvem hadde sett for seg at distriktspolitikk skulle komme på moten igjen? At sentrum – periferi skulle vende tilbake til ordskiftet som en politisk dimensjon. Ikke bare i Norge.

Overskriften er i praksis den samme i Trøndelag som i Nederland, Frankrike, Tyskland og Italia. Slik den også var i Storbritannia i fjor sommer og senhøstes i USA, for den del:

– Vi vil bestemme selv! Vi vil ikke at andre skal legge føringer for våre liv og vår velferd.

** Britene ville definere sin egen innvandringspolitikk, uavhengig av EUs kompromisser og avtaler. Den absolutte sjølråderetten var viktigst.

** I USA er valget av den vankelmodige Donald Trump mer kompleks enn som så. Men også fravær av ideologisk konsistens er et uttrykk for noe. Det er talende at en forfengelig mangemilliardær med et kolliderende verdisyn kan bli talsmann for horder av mennesker som har tapt i det økonomiske spillet der Trump er suveren vinner. Et avgjørende antall velgere har ment at han er den rette til å fremme deres sak overfor en arrogant politisk elite.

** Nederland holder valg til ny nasjonalforsamling neste måned. Også her handler det om sjølråderetten. En rett høyrepopulisten Geert Wilders mener de andre politikerne har skuslet vekk ved å lime seg til EU. Igjen er grensekontroll et hovedanliggende.

** Franske nasjonalister ønsker seg også ut av EU for å kunne kontrollere egne grenser. Landet går til urnene i april og mai for å velge ny president. Ifølge meningsmålingene ligger Le Pens høyreparti Nasjonal Front an til å gjøre det godt.

** I Italia kan det gå mot nyvalg hvis sosialdemokratenes nylig avgåtte regjeringssjef, Matteo Renzi, får det som han vil. Han kjemper mot to utfordrere: Innvandringsfiendtlige Lega Nord på ytre høyre som i kompaniskap med nyfascistene har oppnådd gode målinger i takt med tilstrømningen av migranter sørfra. Den andre er ultrapopulisten Beppe Grillo. Hans protestparti, den noe mer strukturerte Femstjernerbevegelsen, vil ut av eurosonen, men ikke nødvendigvis EU.

** Valget i Tyskland i september kan bli lakmustesten på EUs styrke og hvilken oppslutning ideen om Den europeiske union faktisk har. Om kristeligdemokraten Angela Merkel eller venstresidens Martin Schultz vinner, spiller mindre rolle. Spørsmålet er hvor mange som går til de EU-kritiske partiene, især det ytterliggående Alternativ for Tyskland.

Hva en utmeldt Venstreveteran i Steinkjer og Senterpartiets jevne fremgang har med Brexit og europeisk høyrepopulisme å gjøre?

I sak: ingen verdens ting. Det er et politisk osean mellom norske sentrumspartier og ytterliggående bevegelser i Europa.

Men kampen for sjølråderetten, dette begrepet vi trodde var utgått på dato, handler om det samme. Følelsen av fremmedgjøring og distanse. En opplevelse av at de man hadde valgt til å representere seg, likevel ikke gjør det.

Franske velgere mener seg forlatt av sosialistpartiet. Venstrefolk i Trøndelag kjenner ikke igjen et parti som er for cannabis, men mot lisensuttak av ulv.

I Trøndelag har Venstre vært det tredje store ordførerpartiet ved siden av Sp og Ap, og knapt noen har vel hatt flere samarbeidsavtaler på kryss og tvers. Konsistens i rovdyrpolitikken har vært helt avgjørende, i fjellkommunene, ikke minst. Men når sentrale tillitsvalgte i partiet forteller bygdefolk som lever med rovdyr på tunet, at deres følelse av frykt ikke er reell, kommer ikke Venstre til å få så mye som en varaordfører.

Motstykket er Senterpartiet som vokser seg større på å gjenfinne seg selv. I Distrikts-Norge vil det kunne skje på bekostning av et urbanisert Venstre.

Politikk handler om å skaffe seg innflytelse. Da må politikerne velge saker som folk er opptatt av og forklare på hvilke måter det er riktig å løse oppgavene. Samtidig må ethvert parti kjenne eget grunnfjell godt nok til å forstå hvilke kamper man ikke bør ta.

Venstre er et liberalt parti, men partiets velgere er ikke så liberale at de vil ha fri flyt av narkotika og ulv.

