Tror du det ser bedre ut i et slakteri?

BERIT HELBERG, medlem i Bygdefolk For Rovdyr, Rovviltets Røst, Foreningen Våre Rovdyr.

Kjære ammekubonde Marthe Grina: Jeg skriver til deg som svar på et innlegg du har til debatt i VG 8. juni 2017. Hakesleppet ga seg endelig, så jeg fikk skrive normalt.

Du skriver at Norge ikke er Yellowstone. Det tror jeg vi skal være glade for, da forskerne har funnet ut at Yellowstone hviler på en vulkan som kommer til å kjøre hele området til helvete en vakker dag. Foruten at vi har norsk natur. Det er ikke mange steder det er norsk natur i verden. Faktisk er det bare i Norge. Du har din egen personlige oppfatning av at ulven i Norge burde leve i reservat.

Der vil jeg henvise til dette med norsk natur, hvor det ikke hører noen steder hjemme at viltliv skal gjerdes inn til fordel for tamme dyr. Javisst gjetet bøndene dyrene sine før i tiden, men det var også på en tid da det ikke fantes ca. 5000 tonn med overflødig sauekjøtt på fryselagrene.

Da bøndene ikke fikk tilskudd og ikke hadde råd til å la sauene vimse rundt og dø i utmarka slik de gjør i dag.

Rovdyr har en minimal skyld i svinnet sauene er utsatt for.

Det utgjør faktisk bare mellom syv og ti prosent. Ulven står for ca. én prosent.

Hva er det som gjør det så vanskelig for bøndene å forandre seg etter markedet? For det er altfor mye sau i dag. Ikke bare i utmarka, men også på fryselagrene. Løsninga er ikke å sette ned prisen og tømme lagrene så folk blir påvirket til å kjøpe mer sauekjøtt.

Løsningen er bedre dyrevelferd. Det får man ved å kutte drastisk ned på antall sauer, men det nekter bøndene å gjøre. Selv når Nortura går ut og ber om at det ikke utvides og ikke bygges flere sauefjøs, så gir sauebøndene en langflat en i det, og øker.

Resultatet? Fulle fryselagre (dette er Norturas opplysninger, ikke mine) og utryddelse av et dyr som har minimalt med skyld.

Ja visst, bonden skal passe på dyrene sine. Og du påpeker at dette ikke er kjæledyr. Men i himmelens navn, når ble det sagt at kun kjæledyr skulle passes på, og ikke dyr man har i sin forvaring? Skal ikke sauene passes på fordi man ikke har dem i sofaen og klør på dem? At fremavlet sau er så elendig på utmarksbeite viser at den faktisk ikke er egnet til norsk natur. Ikke nevner du hvor mange arter i den biologiske rikdommen i norsk natur som blir utryddet på grunn av nedbeiting, heller. Du ser dette kun fra ditt eget synspunkt som jeg ser ikke er særlig godt gjennomtenkt.

Ja visst, det ser helt forferdelig ut der ulven har vært på ferde. Men tror du det ser stort bedre ut i et slakteri? Tror du sauen rusler glad og fornøyd inn på slakteriet fordi den vet at den er ferdig med å leve nå, og klar til å stupe i fårikålgryta? Det er ikke greit at en ulv slipper til og raser i en saueflokk, men vet du hva som kunne blitt gjort for å unngå det?

Mindre flokker, bedre gjeting. Om bare rovdyrerstatninger kunne gått til rovdyrsikre gjerder, hadde vi kommet langt med den skjevfordelte naturidiotien blant politikere og sauebønder.

At flere tusen sau må holdes igjen fordi de ikke kan gå på utmarksbeite, er jo bra for sauen som det ellers ville ha dødd ganske mange av uansett, hvis den ikke havna på fryselager som uønska kjøtt.

Det er her omstillingsevnen til sauebønder kommer inn: Markedet har forandret seg. Omgjør driften!

Og du har så evig rett: Det er på tide å ta et standpunkt til hvordan vi vil at Norge skal se ut, og hva vi vil bruke den norske naturen til. Jeg med mange andre ønsker ikke å bruke naturen til å lytte til kunstige lyder i form av sauebjeller og se nedbeitede områder hvor vi finner sauekadavere som har dødd en langsom og pinefull død etter jurbetennelser, flåttangrep, fastsitting i gamle gjerder og busker og myrer, beinbrudd og annen sykdom.

Vi vil oppleve vill norsk ekte natur med ulvehyl og alt et normalt vilt økosystem medfører.