Takk til Vidar Helgesen!

Vidar Helgesen har med sin stø opptreden i ulvesaken rykket opp i politikkens førstedivisjon.

INGVALD GODAL, tidligere stortingsrepresentant (H)

Gode politikere står støtt i stormkast. De dårlige blafrer og snur kappa etter vinden. Dessverre synes her å være altfor mange av det siste slaget. Å se hvor støtt Vidar Helgesen sto i stormen om ulven har vært en fornøyelse. Takk Vidar! Nå rykket du opp i politikkens førstedivisjon.

Det er noe slikt som to hundre år siden ulv drepte et menneske i Norge. Elgen, oksen og kuer har drept mange helt opp i våre dager. De er derfor langt farligere.

Likevel er det ulven mange synes å frykte og som de forlanger at skal skytes, selv om de lever i en ulvesone og nesten ikke har tatt sau på mange år. I gamle dager ble barn truet med ulv. Det er vel denne frykten som henger igjen. En slags siste rest av middelalderens nattsvarte overtro.

Elgjegere ser nok noen ganger på ulven som en konkurrent de vil bli kvitt. De glemmer at den tar de svakeste og syke dyrene og slik bidrar til å holde elg-stammen og andre hjortedyr sunne og sterke. Et sted i Amerika utryddet de ulven, men gjeninnførte den etter en stund, av denne grunnen.

For en som har levd flere år i Afrikas villmark, opplevd det fantastiske dyrelivet der, hatt løver og hyener tuslende rundt teltleiren om kvelden, sett hvordan folk tar vare på det og utnytter det som grunnlag for turisme, er det ubegripelig at man ikke gjør dette også i Norge.

Tenk å sitte i Rendalen en vinterkveld og lytte til ulvens uling mens nordlyset flammer. Det hadde vært noe det, ikke minst for folk fra Europas storbyer!