Kommentar Kan Flettfrid-modellen med individuelt EU-medlemskap for norske Europa-tilhengere også overføres til rovdyrforvaltningen?

Fru Flettfrid Andresen, Øvre Singsaker, var så nedbrutt etter Norges bastante nei i 1994 at hun tok til orde for at den som ønsket det selv, burde få anledning til å melde seg inn i EU.

Etter at miljøminister Vidar Helgesen (H) tirsdag varslet at det likevel ikke ville blinoe av lisensjakten på 47 ulver i Hedmark, viser reaksjonene at individuelle ulvesoner kan være løsningen på denne betente saken.

"Hva gjør lisensjakt på ulv mer forkastelig enn ulvens ulisensierte ihjelriving av sau?

Det er knapt noen hemmelighet at Senterpartiet, Norges Bondelag, småbrukarlaget, reindriftsamene, elgjegere og folk som prøver å livnære seg på å holde sau og geit i rovdyrutsatte strøk, gjerne så at lisenskvoten – og vel så det – ble tatt ut, som det så klinisk heter.

Men siden både landbruksministeren og justisministeren, som formelt har sagt nei til mer ulvejakt, tilhører det regjeringspartiet som ellers anklages for aller helst å ville ta ut bønder, er det vel heller ingen hemmelighet at de ikke bryr seg veldig mye om hva Sp måtte mene om dette.

Kanskje gjør det inntrykk, likevel, å bli så inderlig omfavnet av kritikere som ellers bare hakker løs på Regjeringen?

Ingen ting er som en varm klem, heller ikke i politikken, og de blåblå får nå så mye koz og klemz fra SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, WWF, NOAH og Naturvernforbundet at man knapt skulle tro det var den samme regjeringen som nylig ga grønt lys til fortsatt pelsdyrhold.

Den enes bamseklem er den andres bjørnetjeneste. Men det er nå koselig med ulv, da.

Rett nok er det et åpent spørsmål hvorvidt Bernkonvensjonen om ivaretakelse av en art innenfor artens naturlige leveområde – lovforståelsen som ligger til grunn for justisministeriets vurdering – strengt tatt kan anvendes når arten det er snakk om stammer fra Russland og lever i store bestander på svensk side.

Ja, gjelder egentlig loven om beskyttelse når angjeldende art bare trekker over grensen til Hedmark og omegn når den er sulten på lammekjøtt?

Eksistensielle spørsmål, det der. Slik det også må være vanskelig å gradbøye dyreplageri.

Hva gjør lisensjakt på ulv mer forkastelig enn ulvens ulisensierte ihjelriving av sau? Hvorfor er næringsgrunnlag, livskvalitet og arbeidsplasser i distriktene viktig i valgår, men irrelevant så snart det handler om dem som faktisk bor der og forsøker å fortsette med det?

Mange nordmenn ønsker å opprettholde en fauna hvor rovdyr har sin naturgitte plass. Det burde være mulig. En god del ønsker også å ta vare på bønder som gir oss fårikål og pinnekjøtt. Det burde også være mulig.

I ulvereservatene som Høyre og Frp nå gir oss er det dessverre ikke rom for både rovdyr og sau, om normal dyrevelferd legges til grunn. Av årsaker selv ikke denne regjeringen kan løse med en forskrift, har vargen fått det for seg at småfe smaker godt. Det er derfor det bør legges til rette for individuelt ulvehold, etter Flettfrid-modellen, i områder med mindre sau og geit.

For eksempel i Birkelunden på Grünerløkka, i eplehagene på Nordberg, Tåsen og i Ullevål Hageby, slik at de som virkelig vet å verdsette dette praktfulle rovdyret får anledning til det.

Så kan de som er mer opptatt av sau konsentrere seg om den biten. En vinn-vinn situasjon, der altså.